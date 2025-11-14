Čechomor Kooperativa tour - Proměny po 25. letech

Vstup umožněn 19:00
Příští rok už to bude 25 let od prvního vydání nejúspěšnějšího alba skupiny Čechomor, Proměny. Kapela se proto rozhodla album, za které získala mimo jiné 3 ceny Anděl, prodalo se ho přes 250 000 kusů po celém světě a vyšlo i v Japonsku, oslavit velkolepým turné, na které se můžete těšit v listopadu 2026. Aby byl projekt úplný, nebude na něm chybět ani zpěvačka Lenka Dusilová, která hit Proměny v roce 2001 s kapelou nazpívala.
Buďte u toho, protože nejen že uslyšíte album Proměny v jeho původní podobě, ale můžete se těšit i na nové písně, připravené speciálně k tomuto výročí!
Vystoupí: Čechomor, Lenka Dusilová a Prague Philharmonia.
Děkujeme generálnímu partnerovi pojišťovně Kooperativa za podporu.
Více info: https://www.cechomor.cz
Přijďte si užít Meet&Greet zážitek v rámci koncertu Proměny po 25 letech, který obsahuje:
• přednostní vstup na koncert před ostatními návštěvníky, vstupem č.1 v 18:00
• setkání s kapelou přímo na pódiu, kde vás čeká speciální program
• focení s kapelou
• ochutnávka vína Lahofer
• vstupenky do první kategorie na sezení
• nejnovější CD Proměny 2. část, které vyjde v roce 2026 spolu s vybraným merchem skupiny Čechomor vytvořeným speciálně k tomuto turné
Informace ohledně přednostního vstupu vám budou zaslány na vámi zadanou emailovou adresu.
Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.
Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.
Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.