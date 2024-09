CANDLE JAZZ - Hudba Stinga při svíčkách

Paweł Ilnicki zpěv

Masters of the Jazz quintet

Odpočiňte si, relaxujte a ponořte se do nového zážitku. CandleJazz Hudba Stinga při svičkách kombinuje teplou záři svíček se zvukovou kulisou Stingovy hudby v jazzových aranžích a vytváří dokonalou atmosféru pro relaxaci, reflexi a radost. Ať už si užíváte klidný večer nebo připravujete náladu na zvláštní příležitost, nechte harmonii světla svíček a jazzové hudby povznést vaše chvíle.

Nejslavnější hity legendy světové scény - "Shape of My Heart", "Fields of Gold", "Desert Rose", "Englishman In New York" zazní v novém jazzovém světle v podání Pawla Ilnickiho a Masters of the Jazz kvintet.

Zapalte Candle Jazz, stiskněte play Sting music a nechte kouzlo začít.

Candle Jazz Sting Music – kde se vůně svíček setkává se zvukem.

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / vstupenky ZTP/P umožňují současný vstup dvou návštěvníků - držitele průkazu ZTP/P a jedné osoby jako doprovod / bezbariérový přístup ANO - Přízemí

