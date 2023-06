Bluesový král Buddy Guy, držitel osmi Grammy, vystoupí v rámci rozlučkového turné 16. července v Praze

Praha, 6. prosince 2022 - Před čtyřmi roky jej čeští fanoušci viděli na vyprodaném koncertu v pražské Lucerně poprvé, příští rok budou mít tuto možnost naposledy. Buddy Guy, legendární šestaosmdesátiletý bluesový kytarista, zpěvák a jeden z nejvlivnějších hudebníků historie, vystoupí v rámci rozlučkového turné nazvaného Damn Right Farewell 16. července v pražském Kongresovém centru. Na koncertě zahraje nejznámější skladby jak z celé své bohaté kariéry, tak i z nové desky The Blues Don’t Lie, která vyšla letos v září a je opět nominována na Grammy. Před Buddym Guyem, který na současných pódiích vystupuje stále ve skvělé formě a s obvyklou dávkou showmanství, se jako předskokan představí jeho dlouholetý spolupracovník, skladatel a producent Tom Hambridge. Vstupenky jsou k dostání v síti Ticketportal od 9. prosince, 10.00. Koncert pořádá v rámci Bluesfestu agentura Liver Music. Více informací na www.livermusic.cz.

Ve svých osmdesáti šesti letech je Buddy Guy držitelem osmi cen Grammy, ceny Grammy za celoživotní přínos z roku 2015, celkem třiceti osmi cen Blues Music Awards (více než kdokoliv jiný), ocenění Century Award časopisu Billboard nebo pocty Kennedyho Centra za celoživotní přínos americké kultuře. Časopis Rolling Stone ho zařadil na 23. místo v rámci 100 nejlepších kytaristů všech dob. Od roku 2005 je členem Rock´n´rollové síně slávy. Jako průkopník tzv. chicagského blues svojí hrou na kytaru významně ovlivnil Jimiho Hendrixe, Erica Claptona, Keithe Richardse, Jimmyho Page, Jeffa Becka nebo Stevie Ray Vaughana. “Byl pro mě něco jako Elvis Presley pro jiné lidi,” prohlásil Eric Clapton, když ho uváděl do Rock´n´rollové síně slávy. “Určil mi směr, byl mým pilotem.”

Album The Blues Don’t Lie vyšlo letos 30. září jako následovník úspěšného, čtyři roky starého, The Blues Is Alive And Well, za které Buddy Guy získal zatím poslední ocenění Grammy. Podobně jako předchozí nahrávky se nové album hned dostalo na vrchol bluesového žebříčku a bylo rovněž nominováno na Grammy. Buddy Guy se na něm spojil s Grammy oceněným producentem, autorem a dlouholetým spolupracovníkem Tomem Hambridgem, který jej také doprovodí na turné.

Buddy Guy se narodil v roce 1936, vyrůstal jako jedno z pěti dětí v Louisianě v malém městečku Lettsworth. Buddymu bylo pouhých sedm let, když si doma sestavil improvizovanou dvoustrunnou kytaru. V roce 1957 se přestěhoval do Chicaga, kde hrál na mnoha nahrávkách labelu Chess Records s jejich tehdejšími umělci jako Howlin´ Wolf nebo Muddy Waters, a posléze začal vydávat vlastní desky.

Buddy Guy - The Damn Right Farewell Tour (BTS) - The Blues Don't Lie

Info pro ZTP/P: osoby ZTP/P 1.990, doprovod jedné osoby zdarma

pro vozíčkáře místa vyhrazena, bezbariérový přístup zajištěn

rezervace vstupenek ZTP/P: +420 224 091 439, rezervace@ticketportal.cz

