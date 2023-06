Vstup umožněn 18:30

Zpěvák Bryan Adams se vrací do Prahy představit své nové album „So Happy It Hurts“ v rámci stejnojmenné světové tour.

Kanadský zpěvák a skladatel se stal jedním z nejvýznamnějších rockových hudebníků své generace. Jeho kariéra započala v 80. letech, kdy se stal mezinárodní hvězdou díky svým písním jako "Summer of '69" a "Heaven". Jeho energický zpěv a přítomnost na pódiu dokáží bavit už více než 40 let.

Na svém kontě má 17 studiových alb a v roce 2022 čtyři nová studiová alba, včetně "So Happy It Hurts" a "Pretty Woman The Musical". Kromě alb Classic pt. I a pt. II, která obsahují nové nahrávky jeho největších hitů, vydaných digitálně a v ATMOS s Platoonem, jsou k dispozici také fyzicky u BMG.

Za své písně získal řadu ocenění a vyznamenání, včetně tří nominací na Oscara, pěti nominací na Zlatý glóbus a cenu Grammy a 20 cen Juno.

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

