BRATŘI EBENOVÉ, host: ČaroTaJ

Užijte si jedinečný open-air koncert kapely Bratři Ebenové a jejich hostů, souboru ČaroTaJ v nádherném prostředí zámecké zahrady v Třeboni.

Bratři Ebenové – kapela tří bratří Ebenových (Marek, Kryštof, David) a dalších předních českých hudebníků (Pavel Skála, Jaromír Honzák, Jiří Zelenka). Koncertně hrají průřez tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až po poslední Čas holin (2014), které je svým obsahem čím dál tím aktuálnější. Na koncertě zazní také úplné novinky z albaCo my víme, které vyjde pár dní po třeboňském koncertě.

V době vydání prvního alba „Malé písně do tmy“ (1984) působila kapela jako bratrské trio - Marek, Kryštof a David a byli na české hudební scéně svým přístupem zcela ojedinělí. Synové významného hudebního skladatele Petra Ebena (1929 – 2007) dostali klasické hudební vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a rockové muziky. Svou schopností čerpat ze všech těchto zdrojů a umění používat různé neobvyklé hudební nástroje, vznikl absolutně netradiční, na české scéně nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. Navíc ve spojení s výjimečnými texty Marka byli a doposud jsou Bratři Ebenové na české hudební scéně jedineční.

Jako host večera se představí kapela ČaroTaJ. Dva ženské hlasy, basklarinet, fagot a violoncello v originálních úpravách lidových písní ze Slovácka a Kopanic.ČaroTaJ poukazuje na kouzlo rodného kraje zpěvaček Taťány a Jitky. Ohlasy dětství prožitého mezi folkloristy v čele s výrazným tatínkem, primášem a zpěvákem jiskřivého hlasu Lubomírem Málkem. Za originálního doprovodu vynikajících muzikantů basklarinetisty Petra Valáška (ClarinetFactory), fagotisty Ondřeje Roskovce (Česká Filharmonie) a violoncellisty Jana Kellera (Česká filharmonie) nabízí ojedinělou interpretaci folklórních skladeb.

Info pro ZTP/P: osoby ZTP/P dle platného ceníku, doprovod jedné osoby zdarma

pro vozíčkáře místa vyhrazena, bezbariérový přístup zajištěn

