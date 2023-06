Vstup umožněn 18:00

Multiplatinová, cenami ověnčená skupina blink-182 se vydá na své dosud největší turné, kolosální celosvětový výlet, na kterém se Mark Hoppus, Tom DeLonge a Travis Barker poprvé po téměř deseti letech znovu sejdou. Celosvětové turné zahrnuje jejich vůbec první vystoupení v Latinské Americe spolu se zastávkami v Severní Americe, Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu od března 2023 do února 2024.

Od svých skromných začátků před téměř třiceti lety, kdy začali hrát v garáži v San Diegu, prodali Blink-182 více než padesát milionů alb po celém světě, rozbouřili publikum od Adelaide po Curych a stali se jednou z určujících rockových kapel své generace. Zatímco 'blink-182' už nasbírali více než slušný počet platinových desek a hitových singlů, těší se na své desáté studiové album. S Delongem, který se vrátil po téměř deseti letech, mohou fanoušci očekávat to elektrické kouzlo na pódiu, které trio v průběhu let předvádělo. S novým albem, které by mělo vyjít v roce 2023, se "blink-182" mohou těšit na společnou budoucnost.

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online - jsou prodávány pouze elektronické vstupenky.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

Tisková zpráva

Pokyny pořadatele

INFO ZTP/P