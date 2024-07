BFC NUTRITION a Svaz kulturistiky a fitness ČR uvádějí

BFC CUP - FITNESS SHOW LIBEREC 24

10. ročník nejprestižnější mezinárodní soutěže v kulturistice a fitness ve federaci IFBB v České republice



Již 10. ročník mezinárodní pohárové soutěže se uskuteční v Liberci! V Centru Babylon se v režii Petra Březny a pod hlavičkou IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness) předvedou soutěžící ve 32 nejrůznějších kategoriích, kde budou bojovat o pás šampiona BFC a 13 Elite PRO karet.



VIP STOLY PRO ČTYŘI OSOBY

Vedle standardních sedadel je k dispozici limitovaný počet VIP stolů pro čtyři osoby. Ty nabízejí nejen exkluzivní místa u podia, ale též občerstvení - voda, džus, káva, čaj, sendvič, dezert, ovoce (jedna vstupenka platí pro 4 osoby).



Akční předprodej do 31.08.2024:

VIP stoly za 4900 Kč (jedna vstupenka pro 4 osoby) │ Sedadla za 490 Kč / 390 Kč / 290 Kč

Ceny od 01.09.2024:

VIP stoly za 5900 Kč (jedna vstupenka pro 4 osoby) │ Sedadla za 590 Kč / 490 Kč / 390 Kč

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup NE / zvláštní místa pro držitele průkazu ZTP/P a pro vozíčkáře NE, doporučena sedadla na kraji každé řady

-TH-