Balet Louskáček -Vánoční Příběh

Jeden z nejpopulárnějších klasických baletů na světě „Louskáček“ v podání Ukrajinského baletu 10.01 v Ostravě, 11.01 v Praze a 12.01. v Brně.

Je to klasický vánoční příběh o cestě do pohádkového světa mimo realitu, plného zářících hvězdných lesů, průhledných marcipánových paláců a panenek, které ožívají. Uvidíte, jak se malá Clara spolu s Louskáčkem setkají v boji s Myším králem a jeho armádou a poté se vydají do kouzelné země Sweets, která je plná zázraků.

Krásná hudba Petra Čajkovského, atmosféra Vánoc, choreografická zručnost a krásné kostýmy poskytnou dětem i dospělým nezapomenutelné dojmy.