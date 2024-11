AVATAR LIVE IN CONCERT

Vstup umožněn 18:30



Nechte se přenést do roku 2154 a vydejte se Jakem Sullym na vzdálenou a překrásnou planetu Pandora. Vychutnejte si kultovní, třemi Oscary® a dvěma Zlatými glóby® oceněný film AVATAR za doprovodu živé hudby výjimečného skladatele Jamese Hornera v podání Plzeňské filharmonie, zahraniční sólistky Uny Palliser a Vysokoškolského uměleckého sboru pod vedením u nás již v tomto žánru výborně etablovaného Ludwiga Wickiho.

Premiérové provedení filmu s živým doprovodem a za účasti režiséra, scénáristy a producenta filmu Jamese Camerona, skladatele hudby pro film Avatar: The Way of Water Simona Franglena a Sigurney Weaver se uskutečnilo letos 27. října v slavné londýnské Royal Albert Hall a nám je velkou ctí, že můžeme tento unikátní projekt představit českým divákům v krásném moderním sále O2 universum. Film bude uveden v původním znění s českými titulky.





