AVANTASIA přiváží do PRAHY v březnu 2025 novou desku i show! Pro obrovský zájem přidáváme druhé představení!

AVANTASIA „Here Be Dragons tour 2025“

29. 3. 2025 – PRAHA, Fórum Karlín – TÉMĚŘ VYPRODÁNO!

30. 3. 2025 – PRAHA, Fórum Karlín – NOVĚ PŘIDANÝ TERMÍN

Slavná metalová opera Tobiase Sammeta, AVANTASIA vždy přivádí obecenstvo k úžasu, probouzí celou škálu emocí a mohutnou vlnu vzrušení! Už na konci února vdechne pan principál Toby život dalšímu, svému novému dílu, nazvanému „Here Be Dragons“ a vyrazí s ním na velkou pouť po Evropě! U nás, v PRAZE, ho ve zbrusu nové, velkolepé show, představuje 29. března! Každá show AVANTASIA je natolik chytlavá a působivá, že vás přímo vtáhne do děje a vy tento svět plný krásných melodií a energie nechcete opustit! Fanoušci milují tyto impozantní, barvité show a pražská zastávka turné „Here Be Dragons tour 2025“ se již téměř VYPRODALA!

Byla by škoda nevidět a neprožít si další úchvatné dílo tohoto snového hudebního seskupení, a tak se po dohodě s kapelou podařilo pro PRAHU, Fórum Karlín a všechny české fanoušky vyjednat druhý termín koncertu! Bude to hned den po tom prvním, tedy 30. března 2025!

Přátelé, máte druhou šanci a nepropásněte ji! Na tuto grandiózní podívanou hvězdného spolku AVANTASIA jen tak nezapomenete!

Vstupenky pro ZTP/P + doprovod můžete objednávat na rezervace@ticketportal.cz, v kopii s přiloženým oskenovaným průkazem ZTP.