AVANTASIA: Here be Dragons tour 2025

Slavná metalová opera Tobiase Sammeta AVANTASIA se vrací do ČR s novou deskou! Live v březnu 2025 PRAZE!

Předprodej na iDNES Premium od 1.8. 9:00 do 2.8. 9:30, veřejný prodej startuje 2.8. v 10:00

AVANTASIA + special guest – „Here be Dragons tour 2025“ – 29. 3. 2025 – PRAHA, Fórum Karlín

Letošní festivalové léto je pro nejslavnější metalový cirkus pana principála Tobiase Sammeta, AVANTASIA, nabitý k prsknutí a ohromnou energii nejen rozdávají, ale kam se hnou, také velmi vřele a plně od vás, fanoušků, přijímají! Pro Tobiase Sammeta to znamená obří přísun nové inspirace a nejrůznějších hudebních nápadů, vždyť každá emoce a každé vzrušení se, koneckonců, dá skvěle vyjádřit melodií. Tobias nepřestává tvořit a nové hudební motivy se pomalu skládají v něco, čemu Tobias už vrzy vdechne nový život! Další nové, úžasné album, následník zatím posledního alba „A Paranormal Evening with the Moonflower Society“ (2022), je na cestě.

Naživo ho uslyšíte a jeho zbrusu novou show uzříte už na jaře 2025! AVANTASIA se v rámci svého turné „Here be Dragons tour 2025“ představí 29. března 2025 v PRAZE, ve Fóru Karlín!

AVANTASIA je na vrcholu světové rockové scény a svými barvitými, nápaditými a srdcem odehranými show vždy uchvátí všechny přítomné. Z jejich vášnivých, živých koncertů si pokaždé odnesete nezapomenutelný zážitek a mnohdy i slzy dojetí. Tobias Sammet je geniální umělec a jeho muzika i koncertní show jsou propracované do posledního detailu.

Těšte se na jaro 2025, čeká vás další fantastické překvapení v podání legendární metalové opery AVANTASIA! Buďte u toho!

Vstupenky pro ZTP/P + doprovod můžete objednávat na rezervace@ticketportal.cz, v kopii s přiloženým oskenovaným průkazem ZTP.