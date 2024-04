AURORA // WHAT HAPPENED TO THE EARTH? PART 1. // PRAHA

Co se jen stalo našim srdcím? Aurora přiveze své nejosobnější album, které se ale týká nás všech

Norská superstar Aurora je zpátky s novým albem a podzimní tour po evropských arénách. V Praze vystoupí už 21. září 2024. Chystané album What Happened To The Heart? tematizuje odcizení s naší domovskou planetou a vyjde v červnu. Krátce po jeho vydání jej Aurora představí na legendárním Glastonbury i dalších zásadních letních festivalech.

„Slzy štěstí a zážitek na celý život“, shodovaly se ohlasy z vyprodaných koncertů ve Foru Karlín. Teď Aurora vystoupí na svém dosud největším českém koncertě ve Sportovní hale Fortuna. Vstupenky v cenovém rozmezí 990–1390 korun budou v prodeji od 4. dubna pro registrované členstvo Fource Friends na webu fource.cz. Do běžného prodeje na stránkách GoOutu, Ticketmasteru a Ticketportalu půjdou o den později.

„We Are the Earth“ – tak zněl nadpis textu, který změnil Aurořin pohled na svět. Dopis od kolektivu klimatických aktivistů a aktivistek, který volá po revoluci a vyléčení planety, inspiroval název chystaného čtvrtého alba What Happened To The Heart?. V dopise přirovnávali přírodní procesy k tlukotu lidského srdce.

Aurora se proto rozhodla zjistit, proč západní civilizace ztratila kontakt s životně nejdůležitějším orgánem. „Srdce jsme dříve považovali za jádro naší duše. Jádro intuice, ale i emocí a našich záměrů. A když vidím, jak je svět ovládán penězi, mocí a sobectvím, nedá se nezeptat – kam se podělo srdce?“ říká Aurora o svém nejosobnějším a nejvíce katarzním albu.

Deska zachycuje cestu od slabosti k nabrání síly, od sebedestrukce k vlastnímu zahojení. Aurora znovu nachází spirituální napojení se Zemí, které vlivem moderní společnosti ztratila. Léčivou sílu hledá ve zranitelnosti i svém srdci, jehož tlukot sjednocuje s politikou a osobním růstem. Ne nadarmo desku záměrně nahrávala v místech, kde se necítila bezpečně jako v lesích okolo domovského Bergenu, které ovlivnily estetiku prvních nahrávek.

Vstupenky pro vozíčkáře + doprovod zdarma objednávejte na rezervace@ticketportal.cz s naskenovaným ZTP/P-DISABLED průkazem v příloze.