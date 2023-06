ARNOŠT FRAUENBERG - UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU - STAND-UP

Arnošt Frauenberg a jeho nový stand-up speciál: Utrženej ze řetězu

Je to ostrý, je to vtipný, je to pravdivý!

Stand-up komik, herec a moderátor, kterého znáte z pořadů:

Comedy Club, Na Stojáka, nebo Brzda Evropy 2.

Utrženej ze řetězu je stand-up s originálním obsahem, který nemůžete vidět jinde, než v této show.

Arny vypráví naprosto otevřený osobní příběh, protkaný glosami, úvahami a postřehy ze života nás všech.

žádné téma není tabu a jako již tradičně:

Děti a předsudky nechte doma!

www.utrzenej.czInfo pro ZTP/P: osoby ZTP/P dle platného ceníku, doprovod jedné osoby zdarma

pro vozíčkáře místa vyhrazena, bezbariérový přístup zajištěn



