ARCH ENEMY, IN FLAMES a SOILWORK oznamují společní turné! Live v říjnu 2024 v PRAZE!

ARCH ENEMY, IN FLAMES, Soilwork – „Rising From The North“ Tour 2024 – 25.10.2024 – PRAHA, sportovní hala Fortuna

Krásný nový týden, metalisti! Začínáme oznámením, které vyvolá zemětřesení v celé metalové komunitě! Dvě z nejznámějších švédských metalových hvězd ARCH ENEMY a IN FLAMES se spojují na společném Evropském turné s názvem „Rising From The North“ a jako speciálního hosta si přizvali další švédskou super bandu SOILWORK!

Tato ukrutná metalová sestava dorazí i k nám, do PRAHY, sportovní haly Fortuna – 25. října 2024!

To bude zase jednou pořádný chaos!

Michael Amott (Arch Enemy) to komentuje: „Šílená švédská metalová extravaganza napříč Evropou v roce 2024! S In Flames a Soilwork sdílíme hodně historie, která sahá až do počátků Arch Enemy. Jsme nesmírně nadšeni, že můžeme podniknout toto speciální turné s našimi švédskými kamarády – pojďme!!!”

Anders Fridén (In Flames) pokračuje: "Nemůžu být nadšenější, že mohu oznámit toto turné. Uplynula dlouhá doba a konečně jsme opět spolu na pódiu s našimi přáteli v Arch Enemy a Soilwork. Máme v plánu vám přinést nezapomenutelnou noc melodie a chaosu! Toto je jedna z nejlepších sestav ve Švédsku – turné, které byste si prostě neměli nechat ujít!!!”

Björn Strid (Soilwork) dále dodává: "Konečně můžeme vydat tyto skvělé zprávy o jednom z největších turné aspoň za posledních 10 let, které vyrazí do ulic! Jsme super nadšení a jsme si zatraceně jisti, že toto je turné, po kterém mnoho lidí touží. S Arch Enemy i In Flames se vracíme hodně zpátky, takže se připravte na naprosto legendární švédský melodický metalový útok!"

Turné „Rising From The North“ je oslavou švédského metalu. ARCH ENEMY, IN FLAMES a SOILWORK představují minulost, přítomnost a budoucnost žánru! Tohle bude noc, na kterou nezapomenete!