Vstup umožněn 19:00

od 21.2. 10:00 iDNES Premium předprodej

Finská violoncellová legenda přijíždí v rámci evropského turné „APOCALYPTICA – Plays Metallica Vol. 2 Tour 2024“ s fantastickou show.

10. května 1996 vydali finští rockeři jménem Apocalyptica svůj unikátní debut „Plays Metallica by Four Cellos“. Tento instrumentální violoncellový rockový opus pak změnil budoucí podobu tvrdé muziky. Tato deska byla zcela novým, čerstvým a svěžím přístupem k hitům nejslavnější metalové kapely světa. A co víc? Apocalyptica dala tímto počinem světu zcela nový, svůj vlastní a osobitý rock-metalový žánr. Od té doby Apocalyptica prodala miliony desek a pravidelně vyprodává haly po celém světě!

Apocalyptica se vrací k těmto svým slavným kořenům a vydává nové album „Plays Metallica vol. 2“, se kterým hodlá opět dobít celý svět! Letos na podzim procestuje tato fenomenální parta skvělých cellistů se svým novým albem komplet celou Evropu a nevynechá ani Českou republiku!

S těmito instrumentálními mistry svého oboru vás čeká nezapomenutelný, fantastický večer nejen plný slavných hitů, zahranými jejich jedinečným, dokonalým způsobem, originální aranže skladeb legendární Metallicy v elektrizujícím provedení na 4 x 4 struny!

Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

Tisková zpráva

Pokyny pořadatele

INFO ZTP/P