APKHAZETI - GRUZÍNSKÝ STÁTNÍ BALET, SBOR A ORCHESTR

APKHAZETI - GRUZÍNSKÝ STÁTNÍ BALET SE SBOREM A ORCHESTREM

APKHAZETI je jedinečné spojení gruzínského tance, hluboce zakořeněného v tradici tohoto národa, se současnou choreografií a hudbou. Je to soubor s téměř stoletou historií, oficiálně založený v roce 1931, který neustále koncertuje po celém světě, přibližuje divákům vše, co je na gruzínské kultuře nejkrásnější - tradici, folklór a neuvěřitelnou energii.

Válka v Abcházii a následná ruská okupace celého regionu přinutila umělce v roce 1992 přemístit se do Tbilisi. Avšak navzdory těžkostem si APKHAZETI zachoval svůj charakter, dovednosti a jedinečnou barevnost.

V březnu 2021, spolu s příchodem mladého a talentovaného uměleckého ředitele, legendárního Bachana Chanturia, začala nová etapa v historii souboru. Pozval známé gruzínské skladatele, společně připravili jedinečný hudební doprovod a právě tento program - Choreonicon - bude představen v Česku!

APKHAZETI představuje tradiční fragmenty gruzínské hudby v zcela novém podání, provedené orchestrem naživo, a také působivé tance různých regionů v interpretaci legendárního Bachana Chanturia!

Inovace byla tak průlomová, že během posledních dvou let soubor vystupoval v mnoha regionech Gruzie, koncertuje také mimo její hranice. Etnika, balet a modernost, to je úžasná show, jaká v Česku dosud nebyla!

Gruzínský státní balet APKHAZETI se sborem a orchestrem naživo!



Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

délka představení cca 2 hodiny s přestávkou / slevy NE / bezbariérový přístup ANO - Parter / každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku

