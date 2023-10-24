Antytila Live Concert

Гурт Антитіла продовжує гастролі закордоном.

Один з найвідоміших українських поп-рок гуртів Антитіла вперше дасть низку концертів в Європі.

Музиканти везуть свій сьомий студійний альбом MLNL, улюблені пісні українців, які стали символом віри та надії в Перемогу, а також якісний звук та світло.

https://www.youtube.com/watch?v=5TU3XFWDwVA&list=PLGHkLoltSbDpK-H-9BOqZvDXEyuiTJ90m

«Ми запрошуємо усіх українців в Чехії на наш концерт. Протягом всього часу, що ми були на передовій ми відчували неабияку підтримку з Європи і знаємо, що нас там чекають. Ми разом співатимемо пісні, які, без перебільшень, сьогодні співають мільйони, а також говоритимемо про війну, з перших вуст. У наших піснях український грув та українська душа!» - ділиться лідер гурту Антитіла Тарас Тополя.

Українські музиканти з першого дня повномасштабного вторгнення змінили свої музичні інструменти на зброю та стали на захист України у складі бойового батальйону. Брали участь у боях за Харківську область про що знятий фільм BBC.

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p0cs677h/frontline-frontmen

Згодом вони заспівали разом З Боно та The Edge з U2, випустили спільну пісню та кліп з Едом Шираном, а також виступили разом на одній сцені кілька місяців тому.

https://www.youtube.com/watch?v=OJ2B4Fb7xQQ

Наразі музиканти всі свої зусилля направляють на волонтерські проекти власного Благодійного Фонду, який також опікується дітьми родин загиблих військових їхнього 130го батальйону.