ALICE AMAZING CIRCUS SHOW

Mimořádná, zářivá a barevná podívaná, která již vyvolala senzaci v mnoha zemích! Show, která harmonicky spojuje akrobacii, choreografii, cirkusové umění a inovativní technologie.

Kultovní dílo Lewise Carrolla o Alenčině podivuhodné cestě je již více než sto let skutečným bestsellerem pro mnoho generací a naprosto všechny věkové kategorie. Román byl vždy opředen určitým tajemstvím, nedořečeností, mnoha interpretacemi a spory.....

Každá svérázná postava v knize je natolik originální, že vždy vyžaduje kreativní přístup ke scénické vizualizaci.

Fantasmagorické obrazy, originální kostýmy, speciální efekty, neuvěřitelné kousky na unikátním vybavení, tance a filigránské dovednosti umělců - to vše vytváří mimořádnou atmosféru akce!

Zveme vás na cestu do tajemného světa tohoto slavného příběhu, přesvědčíte se, že na světě nic není nemožné!



Show je určena pro celou rodinu.

Délka: 1 hodina 30 minut

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenky do sekce ZTP/P platí vždy pro dvě osoby, jsou vyhrazeny pro vozíčkáře a ostatní držitele průkazu ZTP/P a pro jejich doprovod (1 osoba), nárok na vstupenku ZTP/P je třeba u vstupu doložit příslušným průkazem / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku

-TH-