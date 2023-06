ABBA SYMPHONIC AND MORE...

To je mnohem víc, než pouhý koncert! Hudba skupiny ABBA v symfonickém provedení. Velkolepá scénická show v podání orchestru, sboru, sólistů a dokonce i baletu.

Pestrobarevná živá akce s využitím inovativních technologií a speciálních efektů vás přenese do bezstarostných sedmdesátých a osmdesátých let. Čeká na vás pohádková atmosféra této doby a samozřejmě mistrovská hudební díla, která navždy zůstala v našich srdcích.

Základem show je legendární hudba skupiny ABBA se svými superhity, rovněž si však nelze představit hudbu 80. let bez písní Albano a Rominy Power, Modern Talking a dalších...

Večer, který vám přinese spoustu energie, příjemných emocí a hezkých vzpomínek!

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

Délka představení 2 hodiny 30 minut s přestávkou / slevy NE / bezbariérový přístup ANO - Parter (Přízemí) / "ZTP/P" vstupenka umožňuje vstup dvou osob, tj. držitele průkazu ZTP/P (u vstupu musí být předložen průkaz ZTP/P) a jedné osoby jako doprovod / každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupenku

