ABBA cz - The Very Best of ABBA

Silvestrovský koncert ABBAcz již 30. prosince - To nejlepší z ABBA

ABBAcz, jedna z nejlepších evropských revivalových kapel ABBA, hraje největší hity legendární superskupiny v divadle Hybernia přímo v centru Prahy. Mezi hlavní body programu patří: Dancing Queen, Take A Chance On Me, S.O.S., Waterloo, Mamma Mia, Super Trouper, Thank You For The Music, The Winners Takes It All, Fernando a mnoho dalších.

Oslavte s námi Silvestra již v sobotu 30. prosince!

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

bezbariérový přístup ANO (Přízemí) / vstupenky ZTP/P platí vždy pro dvě osoby, pro držitele průkazu ZTP/P a pro jeho doprovod (1 osoba), nárok na vstupenku ZTP/P je třeba u vstupu doložit / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku

