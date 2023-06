54. SLEZSKÉ DNY

Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka pořádá Matice slezská v Dolní Lomné ve dnech 19.-21.května 2023 tradiční mezinárodní folklorní festival "Slezské dny" s dlouholetou tradicí.

Tato velká přehlídka folklóru se koná v areálu Matice slezské v Dolní Lomné, který se nachází v krásném přírodním útvaru na soutoku Křínova a Lomňanky. Areál tvoří stylové roubené chalupy s velkým pódiem, kde probíhá program po tři dny festivalu. V letošním roce je připraven skvělý program našich i zahraničních souborů.

19.05.2023 (Pátek)

V pátek od 18 hodin vystoupí soubor Drevár (SK) a další slezský soubor, které mimo večerní hlavní vystoupení pokračují v tanečním i hudebním workshopu.

vstupné: 100 Kč, bez slev, děti do 12 let v doprovodu rodičů vstup zdarma

20.05.2023 (Sobota)

V sobotu dopoledne proběhne hudební pořad autorky Evy Hovorkové s názvem: "Gnala Hanka krovy". Program pokračuje ve 13 hodin slavnostním průvodem krojovaných skupin. Návštěvníci se mohou těšit na skvělý pořad autorek Lucie Kaminské a Michaely Mitrengové s příznačným názvem: Lidské hříchy.

Dále vystoupí soubory Váh z Púchova (SK), Haná Velká Bystřice, Valašský vojvoda z Kozlovic a Ostravica. Následuje dětský pořad autorky Soni Wenzelové, kde vystoupí ti nejmilejší - děti.

Po dalším programu pozvaných souborů následuje večerní zábava s názvem "Práskání Rosti Petříka", kde si přijdou na své příznivci tance a dobré muziky.

vstupné:

150 Kč (Standard) se slevou pro seniory ve věku 65 let a více, pro držitele průkazu ZTP, pro návštěvníky, kteří nedosáhli věku 18 let (cena po slevě 100 Kč) - zvolte v nákupním košíku

děti do 12 let v doprovodu rodičů vstup zdarma

RODINNÁ VSTUPENKA: umožňuje vstup dvou dospělých a až tří dětí (ve věku do 18 let)

21.05.2023 (Neděle)

V neděli pak pro širokou veřejnost bude následovat festivalová mše svatá za účasti místního dětského souboru Lomňánek.

nedělní program: vstupné dobrovolné

Slezské dny jsou bohaté i na doprovodné programy. Mezi tradiční patří Jarmark řemeslné výroby s předváděním řemesel a zapojením účastníků včetně dětí do tradičních řemesel. Mohou si zde vyrobit např. vrbovou píšťalku, nazdobit hliněné ozdoby či upéct a poté namalovat medovníčky. Ve stylových dřevěnicích budou členové Matice slezské pořádat tzv. Slezský krmáš, kde se podávají tradiční jídla a pití, např. bramborové placky, jelítko se zelím, bachora a jiné lahůdky.

Slezské dny patří bezpochyby k největším kulturním zážitkům v Dolní Lomné. Jsou významnou folklórní událostí, která láká publikum ze širokého okolí. Každoročně na pódiu národopisného areálu vystupuje na 20 zahraničních i tuzemských folklórních souborů. Pravidelně jsou zvány soubory ze Slovenska, Polska a také jiných zemí. Tento velký svátek folklóru se řadí mezi nejoblíbenější toho druhu u nás. Zobrazuje v reprezentativním výběru převážnou část toho nejlepšího, co se uchovává v muzice, písních, tancích a krojové kultuře našich předků. Slavnosti doprovází řemeslný jarmark, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet tradiční řemesla.

Slezské dny v Dolní Lomné budou letos opět třídenní a konají se 19.-21. května 2023 v areálu Matice slezské v Dolní Lomné.

Festival se koná za podpory Ministerstva kultury ČR a Moravskoslezského kraje.

Naši sponzoři: Třinecké železárny, a.s., Moravia Steel, a.s., Obec Dolní Lomná, Akvahelp Metal Třinec, pekárna Dolní Lomná

Mediální partneři: Český rozhlas Ostrava, Česká televize, Třinecký hutník, 2zone media Jablunkov, lomnadolina.cz

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info: bezbariérový přístup ANO / parkoviště u areálu ANO (placené za 20 Kč) / změna programu vyhrazena