33 let Agentury VLNY ★ HORKÝŽE SLÍŽE 33 let (KRISTOVA LÉTA)

Agentura VLNY slaví 33 let... A kde jinde, než v Sokolovně Toužim.

Horkýže Slíže slaví 33 let na hudební scéně = 10 výročních koncertů v ČR!



ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

19:00 otevření sokolovny

20:00-21:00 Vypitý lahváče

21:30-23:00 Horkýže Slíže

23:00-01:00 DJ

FB: https://www.facebook.com/events/815275126969906/



VSTUPNÉ: 450 Kč (startovací cena - Omezený počet jen 200 ks!!!) / 525 Kč (předprodej) / 600 Kč (v den konání a na místě)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets / mobileTickets!!

Další info:

koncert na stání / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu

-TH-