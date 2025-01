3. Charitativní ples Dortem proti rakovině

Po již dvou úspěšných ročnících jsme se v rámci spolku DORTEM PROTI RAKOVINĚ pořádáme již třetí charitativní ples. Tentokrát bude o to slavnostnější, že společně s námi oslavíte 4. narozeniny našeho spolku.

Vstupné a výtěžek tomboly bude použit na podporu spolku Dortem proti rakovině, který pomáhá onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám po celé republice.

Prostor pro příchozí návštěvníky bude otevřen od 18:30 hod a samotný start akce je naplánován na 20:00 hod. Můžete se těšit na skvělý hudební program, bohatou tombolu, večírkové aktivity jako fotokoutek a mnoho dalšího. Pro každého návštěvníka je připraven welcome drink.

Přijďte si s námi užít krásný společenský večer a pobavit se, moc se na Vás těšíme.



VIP vstupenka ke stolu (klasický stůl, klasické židle): welcome drink, základní občerstvení založené na stolech a dále VIP prostor s obsluhou a otevřeným rautem

Vstupenka ke stolu (klasický stůl, klasické židle): welcome drink, základní občerstvení a nápoje připravené na stolech

Vstupenka k vysokému stolu (barové židličky): welcome drink, základní občerstvení a nápoje připravené na stolech



Židle u stolů nejsou číslovány, návštěvníci se usadí podle společenských konvencí.



Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

ples / slevy NE / bezbariérový přístup ANO