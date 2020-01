Thomas Anders připomene hity Modern Talking. Přednostní nákup vstupenek

Anders založil Modern Talking v roce 1984 spolu s Dieterem Bohlenem. Jejich písně ve stylu chytlavého eurodance se rychle staly hitparádovou senzací. K těm nejznámějším patří You’re My Heart, You’re My Soul, You Can Win If You Want, Cheri Cheri Lady nebo Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love). Po rychlém nabytí popularity se však duo v roce 1987 kvůli sporům rozpadlo.

Druhá vlna úspěchu přišla na přelomu milénia. Anders a Bohlen se dali v roce 1998 znovu dohromady a opět začali tvořit nové písně a vydávat alba. Hojně prodávaná byla hned comebacková nahrávka Back For Good, které se jen v Německu prodalo přes milion a čtvrt kusů.

V roce 2003 však dvojice kapelu definitivně rozpustila. Bohlen i Anders se od té doby věnují svým sólovým aktivitám. První jmenovaný byl například porotcem v německé pěvecké soutěži Deutschland sucht den Superstar, Anders se několikrát představil i u nás. V roce 2017 byl hvězdou Sázavafestu, o rok později zazpíval na Konopišti.

Thomas Anders vystoupí se svým Modern Talking bandem v ostravské Multifunkční aule Gong 22. října. Ceny vstupenek se pohybují od 990 do 1 990 korun. Koncert v pražském Foru Karlin bude následovat 24. října, nejlevnější vstupenky vyjdou na 890 korun, za nejdražší místa zaplatíte 1 990 korun. Exkluzivní předprodej pro členy iDNES Premium na obě vystoupení trvá od 16. do 19. ledna.