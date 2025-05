Thomas Anders ze skupiny Modern Talking vystoupí v O2 universum. Přednostní vstupenky

Hlídací kočka Sledovat interpreta Modern Talking Sledovat interpreta Thomas Anders Sledovat O2 arena a universum Sledovat Pop

Modern Talking je jméno, na které každá generace posluchačů slyší. Na koncertě, který se uskuteční 15. února 2026 v O2 universum, rozhodně nebudou chybět největší hity disco legendy osmdesátých let jako You Are My Heart, You Are My Soul, Cheri Cheri Lady nebo Brother Luie.

Vstupenky na koncert se pro veřejnost začnou prodávat od čtvrtka 22. 5. od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete ta nejlepší místa zakoupit v přednostním nákupu již od úterý 20. 5. od 10 hodin.

Thomas Anders byl v Praze naposledy v roce 2020, kdy vystoupil ve Fóru Karlín. Tenkrát mu skandovala vyprodaná hala.

Skupinu Modern Talking založil Thomas Anders s Dieterem Bohlenem v roce 1984. Jejich písně ve stylu chytlavého eurodance se rychle staly hitparádovou senzací. V roce 1987 se na čas rozešli, ale v roce 1998 ohlásili comeback. Pět let se jim dařilo, točili nové písně, vydávali nová alba. Jejich Back For Good se jen v Německu prodalo přes milion a čtvrt kusů.

Rok 2003 se stal definitivním rokem konce jejich společné cesty. Od té doby jdou každý tou svou, sólovou. Oba členové dál koncertují s původním repertoárem, který v osmdesátých letech dobyl hitparády po celém světě.