Zaklínač 3 míří do Prahy, uskuteční se zde oficiální koncert. Kupte vstupenky dříve

The Witcher in Concert, velkolepá koncertní pocta kultovní RPG hře Zaklínač 3: Divoký hon, se vrátí na evropská pódia v roce 2026. Pražské O2 universum přivítá tuto multimediální show 8. listopadu 2026 a členové iDNES Premium získají možnost zakoupit vstupenky o dva dny dříve než veřejnost.
Vstupenky na The Witcher in Concert, který se bude konat 8. listopadu 2026 v O2 universum, se pro veřejnost začnou prodávat v pátek 21. 11. od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte možnost zakoupit si vstupenky na ta nejlepší místa již od středy 19. 11. od 11 hodin.

Koncertní verze Zaklínače měla premiéru v roce 2025 na veletrhu gamescom v Kolíně nad Rýnem a rychle se stala jednou z nejúspěšnějších herních hudebních show posledních let. Po vyprodaném turné v USA, Evropě a oznámené asijské části na začátek roku 2026 přichází druhá evropská šňůra, která zahrne více než 25 měst. Jednou ze zastávek bude i Praha.

Z představení The Witcher in Concert

Nadčasový soundtrack Zaklínače 3 zazní v úpravě vytvořené speciálně pro tento projekt pod dohledem spoluautora původní hudby Marcina Przybyłowicze. Na pódiu vystoupí čtrnáctičlenný komorní orchestr doplněný o skupinu Percival Schuttenbach, jejíž charakteristický folk-metalový zvuk stojí za některými z nejikoničtějších skladeb celé série.

Hudbu doprovodí vizuální projekce, které připomenou atmosféru Divokého honu, Nilfgaardské říše i příběh Geralta a Ciri.

Koncert slaví deset let od vydání Zaklínače 3 – hry, která se stala globálním fenoménem. Série Zaklínač patří k nejúspěšnějším RPG v historii: prodalo se přes 75 milionů kopií, třetí díl z toho více než 50 milionů a získal přes 250 ocenění „Hra roku“. Svět Andrzeje Sapkowského od té doby pokračoval v dalších platformách i adaptacích a připravované RPG Zaklínač IV otevírá novou éru zaměřenou na Ciri.

Show The Witcher in Concert je jedinečnou příležitostí slyšet oceňovanou hudbu v živém provedení. Po loňském turné, které bylo v řadě měst vyprodáno, se očekává mimořádný zájem i o druhou evropskou sérii – a pražská zastávka nebude výjimkou.

