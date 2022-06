České léto: Jedinečný The Most Fest. Získejte vstupenku zdarma k jedné zakoupené

Léto, jaké jste ještě nezažili. Takové slibuje The Most Fest. Už jste se koupali a hned z vody si šli zalyžovat? Ne? Pak si v diáři zarezervujte termín od 11. až 14. srpna 2022 na parádní dovolenou plnou akcí a zábavy. Na téhle akci totiž nesmíte chybět.

Zažijete opravdu vše - od sportu, exhibicí, koncertů až po divadla. To vše v atraktivním přírodním prostředí jezera Most. Čekají vás dny, kdy se opravdu nikdo nebude nudit. Kromě relaxu si můžete protáhnou i tělo a vyrazit třeba na kole nebo se vyřádit na lyžích. Součástí areálu bude totiž sjezdovka s opravdovým sněhem pro lyžování, bobování a na pořádnou koulovačku v plavkách. To pravé léto si můžete užít i v rytmech nejlepších českých kapel a DJ na dvou pódiích. Kulturní zážitky obohatí inspirativní divadelní představení ve speciálním divadelním stanu. Nebudou chybět ani workshopy, chill out prostory i dětská zóna.

Pobyt v městečku The Most Fest u „českého moře“ vám zpříjemní stánky s kvalitním občerstvením a nadstandardní zázemí pro osobní hygienu. A pokud přijedete v karavanu, můžete zaparkovat v naší karavanové vesničce.

Vizualizace chystaného festivalu The Most Fest

Koncerty a divadla

Každý den na The Most Festu bude jedinečný. O to se postará i nabitý program kulturních akcí na koncertní, divadelní a taneční scéně. Vystoupí například Lucie Bílá, Leoš Mareš, Marpo, Richard Muller, Kapitán Demo, Arakain, Monkey Business, Janek Ledecký a spousta dalších. Kompletní hudební program najdete zde.

Těšit se můžete také na několik divadelních představení.

Sporty a exhibice

The Most Fest jsou také dny nabité sportovními zážitky nejen se známými profesionálními sportovci a olympioniky. Velký zájem bude bezesporu patřit Snowparku s opravdovým sněhem. Po lyžování na vodní hladině „českého moře“ tak můžete v tričku brázdit svah sjezdovky na lyžích nebo bobech. „Snowpark“ bude také místem konání exhibic profesionálních lyžařů včetně akrobatického lyžování. V bojové aréně se pak při exhibicích představí přední čeští zápasníci včetně kategorie smíšených bojových umění MMA.

Díky půjčovně The Most Fest Rent si budete moci vyzkoušet bezpočet sportů, přestože jste o nich třeba ještě ani neslyšeli, nebo na ně nemáte vybavení. Zahrajete si s přáteli plážový volejbal, šlápnete do pedálů kol, uchvátí vás paddleboard, adrenalinový „jetsurfing“ (jízda na surfovém prkně poháněné spalovacím motorem)? Nebo chcete ještě více adrenalinu? Pak neodoláte „flyboardingu“ a budete se jako delfín vznášet nad hladinou, potápět a znovu vyskakovat.

Těšit se můžete i na pohled z výšky a proletět se helikoptérou!

Chystá se i několik akcí jako závody týmů Dračí lodě, Fly Heli, kdy se můžete proletět vrtulníkem nebo Rainbow Run.

