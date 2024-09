Milovaní folkrockeři The Lumineers míří do O2 areny. Přednostní nákup vstupenek

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta The Lumineers Sledovat O2 arena a universum Sledovat Rock

Zažít americkou kapelu The Lumineers naživo je vždycky svátek – silné melodie, srdečný projev a imponující historie, která zahrnuje nominace na Grammy, vystoupení v Bílém domě, song pro filmovou sérii Hunger Games i společné koncerty s U2 a Tomem Pettym. „Naživo jim to neskutečně šlape,“ psal magazín Headliner po minulém pražském koncertě. Tohle je hudba, kterou si můžete pustit na párty u vody, anebo při romantických svíčkách v tichu domova.

The Lumineers nyní přivítáme na jejich historicky největším českém koncertě – do pražské O2 areny přijedou 24. dubna 2025, večer zahájí písničkář Michael Marcagi. Vstupenky pro veřejnost se začnou prodávat od pátku 4. října od 10 hodin, ale díky iDNES Premium si je můžete zakoupit přednostně již od středy 3. října od 11 hodin.

Od průlomu s debutovým albem, jemuž vévodil singl Ho Hey, uplynulo dvanáct let. Z kapely, která hrávala v malých klubech, se mezitím stal globální fenomén, jehož poslední turné navštívilo v téměř třiceti zemích napříč šesti kontinenty více než milion diváků.

Co je na jejich koncertech tak kouzelné, nyní dokazuje album Live from Wrigley Field, na němž Lumineers potvrzují, že naživo dokáží svým už tak magickým skladbám dodat ještě další rozměr. A nemalý podíl na tom má publikum, které dokáží jako nikdo jiný vtáhnout do hry.

Brzy to bude dvacet let, co Wesley Schultz a Jeremiah Fraites založili The Lumineers v domovském Coloradu. Od té doby vydali čtyři řadové desky, jejich singly sbírají na streamingových platformách miliardová čísla a ke spolupráci si je pozvala taková jména jako zpěvačka P!nk anebo britský písničkář James Bay.