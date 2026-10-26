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Tvůrce Avatara James Cameron míří do Prahy. Kupujte lístky dřív a 1+1 zdarma

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Výstava The Art of James Cameron

Výstava The Art of James Cameron | foto: The Art of James CameronProfimedia.cz

Skicy Jamese Camerona
Skicy Jamese Camerona
Skicy Jamese Camerona
Skicy Jamese Camerona
18 fotografií

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Terminátor, Vetřelci, Titanic nebo Avatar. Než se jejich světy objevily na plátně, vznikaly v kresbách a skicách Jamese Camerona. Výstava The Art of James Cameron představí od 29. dubna do 3. října 2027 v pražském Obecním domě více než 300 exponátů z jeho soukromého archivu. Předplatitelé iDNES Premium získají vstupenky přednostně a v akci 1+1 zdarma.

Přednostní nákup pro předplatitele iDNES Premium začne v pondělí 26. října 2026. Vstupenky si tak mohou zajistit ještě před zahájením veřejného prodeje, který odstartuje v neděli 1. listopadu. Navíc mohou využít nabídku 1+1 vstupenka zdarma – za celkem 490 Kč získají dva lístky. Odkaz na nákup najdou pod zlatým tlačítkem.

Z turínské výstavy The Art of James Cameron

Od plakátů na zaplacení nájmu až po trháky

James Cameron je sice symbolem těch nejpokročilejších filmových technologií, základ každého jeho slavného snímku ale vznikl mnohem skromněji – s obyčejnou tužkou, perem a barvami. Už jako chlapec plnil skicáře mimozemskými tvory, vzdálenými světy a stroji, které si vymýšlel pod vlivem komiksů, sci-fi knih a filmů.

Později si začínající filmař vydělával na nájem malováním plakátů a přípravou výtvarných návrhů pro nízkorozpočtové snímky. Kresby mu zároveň pomáhaly vyprávět vlastní příběhy a ukázat ostatním, jak by mohly vypadat na plátně.

Právě tuto cestu sleduje The Art of James Cameron. Výstava mapuje šest desetiletí jeho tvorby, od raných skic přes nerealizované projekty až po návrhy k filmům, které dnes znají diváci po celém světě. Cameron svou shromážděnou tvorbu označuje za autobiografii prostřednictvím umění.

Z pařížské výstavy The Art of James Cameron
Z turínské výstavy The Art of James Cameron

Kořeny Avatara i více než 300 exponátů

Jak dlouho může čekat nápad, než se promění ve film? U Avatara šlo o desítky let. Cameron vzpomíná, že jednu z kreseb, z nichž pozdější film vyrostl, vytvořil už v devatenácti letech. K představě bioluminiscenčního světa se znovu vrátil v devadesátých letech, kdy hledal příběh, na němž by mohl rozvíjet možnosti počítačových postav a tvorů.

Skicy Jamese Camerona

Výstava umožní podobné souvislosti hledat napříč jeho dílem. Více než 300 exponátů zahrnuje kresby, malby, rekvizity, kostýmy, fotografie i 3D technologie, které Cameron vytvořil nebo upravil pro svou práci. Výtvarná díla doplní multimediální prvky a filmařovy osobní komentáře k vlastnímu tvůrčímu vývoji.

Šest tematických částí propojí jednotlivé filmy s motivy, které Camerona dlouhodobě zaměstnávají. Od vztahu člověka se strojem a objevování neznámého přes návrat k Titanicu až po mimozemské tvory a nezkrocené světy. Prostor dostanou také obavy z jaderné katastrofy, umělé inteligence či ničení životního prostředí.

Světová podívaná s výraznou českou stopou

Pražská zastávka navazuje na úspěšné uvedení v prestižní pařížské Cinémathèque française, v italském Turíně či v Istanbulu. Na podobě expozice v Obecním domě se vedle hlavní americké kurátorky Kim Butts, dlouholeté blízké spolupracovnice samotného Camerona, podílejí i špičkoví domácí tvůrci.

Hlavním architektem je scénograf Henrich Boráros, držitel Českého lva za film Franz, a režii imerzivní části má na starosti Jan Bubeníček, spolurežisér oceněného animovaného filmu Myši patří do nebe.

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