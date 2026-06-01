Medvídek Teribear hledá domov. Audiokniha Aleny Mornštajnové zdarma

Nejúspěšnější česká prozaička současnosti Alena Mornštajnová si v knize pro děti odpočinula od závažných témat svých titulů pro dospělé. Hlavním hrdinou příběhu je červený medvídek Teribear, který hledá domov. Uživatelé iDNES Premium mohou získat titul jako audioknihu zdarma.

Teribear

Teribear

Z jedenácté krabice, která Tomově mamince nedopatřením vypadla v zahradě u lesa, vylezlo malé chlupaté stvoření. Je to medvídek Teri, příjmením Bear, dohromady Teribear - ale červený, a proto se obává, že mezi lesní zvířenu tak docela nepatří.

Aby nemusel přespávat v krabici jako bezdomovec, urychleně se poohlíží po lepším pelíšku. Do hnízda hodné veverky Simonky při své nešikovnosti nevyšplhá, ale třeba líp pořídí v zoo, kde pátrá u blahosklonné žirafy Žofie, legračních manželů Brtníkových i Simončina brblavého bratránka Filipa. Brr, klec očividně nebude to pravé...

Odhodlaný, přátelský a věčně dobře naložený medvědí tulák tedy vyzkouší i cirkus, byť pro kočovný život artisty nemá ideální vlohy. Poradí mu protřelá liška Eliška či potrhlá drbna Andrea Sojková, kde by se mu žilo úplně nejlíp?

Nejčtenější česká prozaička současnosti Alena Mornštajnová oživila zvířecího maskota Nadace Terezy Maxové, která už čtvrt století hledá domov dětem bez rodiny. Pohádková alegorie pro nejmenší ukazuje, že štěstí se dočká úplně každý: živý i plyšový. Zvlášť když mu vyjedeme naproti - třeba na koloběžce!

Každé dítě potřebuje medvěda. Plyšového samozřejmě, protože opravdoví medvědi jsou poněkud neskladní, hodně toho sní a tak trochu páchnou. Vlastně hrozně smrdí. Plyšoví medvědi se drží doma, rádi se tulí, nemají blechy a jsou skvělí kamarádi. Červený medvídek Teri je toho důkazem,“ říká Mornštajnová.

Audioknihu čtou Hynek Čermák a Tereza Maxová.

