Co přinese Eleně setkání se sicilským farmářem? E-kniha Teorie býka zdarma

Šestadvacetiletá Elena se ocitá na životní křižovatce. Již dosáhla všeho, co do té doby považovala za důležité. Má hodného přítele, byt s terasou, značkovou kabelku a pár bot, ve kterých beztak nedojde ani za roh. Bohužel, ani všechno oblečení světa nedokáže vynahradit, když ve vztahu chybí vášeň.

Když dočte knížku Jíst, meditovat, milovat, naprosto se ztotožní s hlavní hrdinkou, která všeho nechala a odjela na rok do Itálie, do Indie i na Bali, aby tak objevila samu sebe a našla životní lásku. Bohužel, milá Elena je trochu srab, a hlavně nemá peníze, aby přežila jeden měsíc, natož jeden rok, a tak se dva dny v italském Palermu zdají skvělým kompromisem.

To ještě netuší, že se ocitne v náruči tajemného sicilského farmáře a majitele obchodu se zbraněmi v jedné osobě. A ne, nebude to jako z romantického filmu. Elena se kvůli němu dostává do situací, které zvládá s neohrabaností sobě vlastní.

Teorie býka je břitká komedie o nenaplněných očekáváních, kulturních rozdílech a jedné velké lásce, doprovázená humornými komentáři a sebeironickými promluvami hlavní hrdinky.

Román napsala česká autorka Magdalena Maxová, která se netají přízní k italské kultuře, plynule ovládá tamní jazyk a za jeden ze svých domovů označuje Florencii. Pracovně pobývala například také v Hong Kongu. Teorie Býka je jejím debutem, nyní pracuje na své druhé knize.

