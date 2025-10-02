Získejte více než 100 kanálů internetové televize Telly v hodnotě 1 430 Kč zdarma

Zapomenout na pevný program, pustit si pořad zpětně nebo přetočit reklamu – právě to patří mezi největší výhody internetové televize. Telly umožňuje sledovat pořady až sedm dní zpětně, zastavit právě vysílaný pořad, přetočit ho nebo vrátit zpět či připojit až šest zařízení současně. Dívat se tak může celá rodina, a každý na něco jiného.
Střední balíček nabídne přes sto kanálů
Součástí výhody je přístup ke Střednímu balíčku, který zahrnuje více než sto televizních kanálů, z toho přibližně sedmdesát v HD kvalitě. Výběr je pestrý – od pohádek přes hollywoodské trháky až po sportovní přenosy a cestovatelské dokumenty.
Děti se zabaví u stanice Déčko, Nickelodeon nebo Disney Channel. Filmoví fanoušci mohou vybírat z programů AMC, CS Film či Epic Drama. Sportovní nadšenci ocení Premier Sport s přenosy ženského fotbalu nebo tenisových turnajů ATP, Nova Sport s NHL a NBA, Eurosport či Sport 1 a 2 s Evropskou ligou a Konferenční ligou UEFA. A nechybí ani dokumentární kanály jako Animal Planet, Discovery či Viasat History.
Bezpečný přístup i k obsahu pro dospělé
Součástí nabídky je také balíček Telly Red, který zahrnuje dvanáct kanálů zaměřených na lechtivou zábavu. Většina je v HD kvalitě a nechybí ani značky jako Hustler nebo Brazzers. Přístup je vždy chráněn PIN kódem, takže nehrozí, že by se k obsahu dostali děti.
Výhoda v hodnotě 1 430 korun
Střední balíček běžně stojí 465 korun měsíčně, Telly Red pak 250 korun. Za celé období dvou měsíců tak členové iDNES Premium získají hodnotu 1 430 korun zcela zdarma.