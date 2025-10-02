Získejte více než 100 kanálů internetové televize Telly v hodnotě 1 430 Kč zdarma

  • Čtvrtek 2. října 2025 Olívie, Oliver

Internetová televize Telly nabízí více než stovku televizních kanálů, které potěší milovníky filmů, sportu, dokumentů i dětských pořadů. Díky členství v iDNES Premium nyní získáte zdarma na 60 dní přístup ke Střednímu balíčku a balíčku Telly Red v celkové hodnotě 1 430 korun.

Ilustrační obrázek | foto: redakce s využitím AI, Seedream

Zapomenout na pevný program, pustit si pořad zpětně nebo přetočit reklamu – právě to patří mezi největší výhody internetové televize. Telly umožňuje sledovat pořady až sedm dní zpětně, zastavit právě vysílaný pořad, přetočit ho nebo vrátit zpět či připojit až šest zařízení současně. Dívat se tak může celá rodina, a každý na něco jiného.

Internetová televize Telly

Střední balíček nabídne přes sto kanálů

Součástí výhody je přístup ke Střednímu balíčku, který zahrnuje více než sto televizních kanálů, z toho přibližně sedmdesát v HD kvalitě. Výběr je pestrý – od pohádek přes hollywoodské trháky až po sportovní přenosy a cestovatelské dokumenty.

7 dní přehrání zpětně na Telly

Děti se zabaví u stanice Déčko, Nickelodeon nebo Disney Channel. Filmoví fanoušci mohou vybírat z programů AMC, CS Film či Epic Drama. Sportovní nadšenci ocení Premier Sport s přenosy ženského fotbalu nebo tenisových turnajů ATP, Nova Sport s NHL a NBA, Eurosport či Sport 1 a 2 s Evropskou ligou a Konferenční ligou UEFA. A nechybí ani dokumentární kanály jako Animal Planet, Discovery či Viasat History.

Bezpečný přístup i k obsahu pro dospělé

Součástí nabídky je také balíček Telly Red, který zahrnuje dvanáct kanálů zaměřených na lechtivou zábavu. Většina je v HD kvalitě a nechybí ani značky jako Hustler nebo Brazzers. Přístup je vždy chráněn PIN kódem, takže nehrozí, že by se k obsahu dostali děti.

Internetová televize Telly

Výhoda v hodnotě 1 430 korun

Střední balíček běžně stojí 465 korun měsíčně, Telly Red pak 250 korun. Za celé období dvou měsíců tak členové iDNES Premium získají hodnotu 1 430 korun zcela zdarma.

Co musím udělat, abych získal Telly na 60 dní zdarma?

  • Pokud máte předplatné iDNES Premium, klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte kód voucheru
  • Ten si zkopírujte a pokračujte dále dalším zlatým tlačítkem na speciální stránku pro jeho aktivaci
  • Vyplňte správně všechna požadovaná pole webového formuláře a zadejte svou platební kartu. Pro její ověření se z ní strhne 1 Kč, která vám bude do 4 dní vrácena.
  • Zaškrtněte políčko „Mám promo kód“ a do něj zkopírujte váš slevový kód
  • Emailem vám přijde jednoduchý návod pro přihlášení do Telly. Zároveň obdržíte SMS zprávou přihlašovací údaje. Okamžitě můžete začít sledovat Telly TV zdarma na 60 dní
  • Po skončení bezplatného období přejdete na placenou verzi
  • Chcete pouze využít 60 dní sledování zdarma a dále Telly nevyužijete? Jedním kliknutím můžete kdykoliv platební kartu odhlásit. Po uplynutí 60 dní sledování zdarma se automaticky služba Telly TV ukončí.

Platnost kódů je do 28. února 2026.
Slevové kódy poskytuje a za službu je zodpovědná společnost Telly s.r.o.
Obsah programových balíčků Střední a Red najdete na webových stránkách Telly.cz (může se v průběhu akce změnit, aktuální najdete vždy na Telly.cz).
Na jeden účet u Telly je možné aktivovat pouze jeden kód.

