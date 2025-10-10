Fotbal, americké ligy i grandslamy. Dva měsíce sportu zdarma díky iDNES Premium

Fotbalové večery s pohárovými zápasy, přímé přenosy z grandslamů nebo NHL v noci. Sportovní fanoušci mají nyní ideální příležitost — díky členství v iDNES Premium získají na 60 dní zdarma přístup k Telly a jejímu Střednímu balíčku. Ten zahrnuje deset sportovních kanálů a nabídne přehledně naservírovaný obsah, který pokrývá celý sportovní kalendář od podzimu až po zimní sezónu.
Fotbal: poháry, ligy i domácí soutěže
Na Nova Sport 1 a 2 běží velké domácí i evropské poháry (DFB-Pokal, FA Cup, Coppa Italia, Coupe de France, FA Community Shield) a vybrané ligy včetně francouzské Ligue 1 či slovenské Niké ligy. Sport 1 a 2 pokrývá Evropskou ligu a Konferenční ligu UEFA i italskou Serii A. Arena Sport 1 a 2 přidává Primeira Ligu, Eredivisii, rakouskou Bundesligu, belgickou Jupiler Pro League i německou 3. ligu. Sporty TV pak doplňuje nabídku o druhou českou ligu FNL a dánskou Superligu.
Po uplynutí bezplatného období jsou navíc k dispozici také programy Nova Sport 3, 4 a 5, kde běží elitní zápasy Ligy mistrů UEFA, Evropské ligy, německé Bundesligy, španělské La Ligy či druhé anglické soutěže EFL Championship. Nechybí ani evropský Superpohár.
Tenis, cyklistika a další velké přenosy
Na Eurosportu 1 a 2 se odehrávají čtyři grandslamy – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon a US Open – a legendární cyklistické závody Tour de France, Giro d’Italia a La Vuelta. Eurosport 2 přidává golf z PGA Tour a snookerové turnaje série WST. Ženské turnaje WTA najdete i na Sport 1 a 2 a Nova Sport 1 a 2.
Americké ligy i globální události
Nova Sport 1a 2 přináší pravidelné přenosy z NHL, NBA a NFL, galavečery Bellator MMA i turnaje PFL. ČT sport tradičně vysílá mistrovství světa v hokeji, olympijské hry, Tipsport extraligu, Diamantovou ligu i Tour de France. Sport 1 a 2 nabízí špičkovou házenou z Ligy mistrů EHF a EHF European Cupu a Nova Sport 1 a 2 ragbyový šampionát Six Nations. Sporty TV doplňuje výběr o švédskou SHL, italskou basketbalovou Serii A a FIBA Europe Cup.
Internetová televize Telly
Střední balíček Telly znamená víc než 100 programů, z toho desítku vyloženě sportovních. Sledovat jde na chytrých televizích (Samsung, LG, Hisense, Android/Google TV), v aplikacích pro iOS a Android, přes Apple TV, na Xboxu i v prohlížeči. V rámci účtu lze být přihlášen až na šesti zařízeních současně a funguje sedmidenní archiv se zpětným zhlédnutím a přetáčením (s výjimkami na některých stanicích). Součástí výhody je i balíček Telly Red se 12 kanály pro dospělé, chráněný PINem. V bezplatném období nejsou zahrnuty Nova Sport 3, 4 a 5 ani funkce nahrávek — ty patří do placených tarifů.