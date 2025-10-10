Fotbal, americké ligy i grandslamy. Dva měsíce sportu zdarma díky iDNES Premium

  • Pátek 10. října 2025 Marina

Předplatitelé iDNES Premium získají na dva měsíce zdarma Střední balíček internetové televize Telly, který obsahuje více než sto programů a deset sportovních kanálů. Na své si přijdou fotbaloví nadšenci, fanoušci tenisu, cyklistiky nebo amerických lig.

Fotbalové večery s pohárovými zápasy, přímé přenosy z grandslamů nebo NHL v noci. Sportovní fanoušci mají nyní ideální příležitost — díky členství v iDNES Premium získají na 60 dní zdarma přístup k Telly a jejímu Střednímu balíčku. Ten zahrnuje deset sportovních kanálů a nabídne přehledně naservírovaný obsah, který pokrývá celý sportovní kalendář od podzimu až po zimní sezónu.

Fotbal: poháry, ligy i domácí soutěže

Na Nova Sport 1 a 2 běží velké domácí i evropské poháry (DFB-Pokal, FA Cup, Coppa Italia, Coupe de France, FA Community Shield) a vybrané ligy včetně francouzské Ligue 1 či slovenské Niké ligy. Sport 1 a 2 pokrývá Evropskou ligu a Konferenční ligu UEFA i italskou Serii A. Arena Sport 1 a 2 přidává Primeira Ligu, Eredivisii, rakouskou Bundesligu, belgickou Jupiler Pro League i německou 3. ligu. Sporty TV pak doplňuje nabídku o druhou českou ligu FNL a dánskou Superligu.

Po uplynutí bezplatného období jsou navíc k dispozici také programy Nova Sport 3, 4 a 5, kde běží elitní zápasy Ligy mistrů UEFA, Evropské ligy, německé Bundesligy, španělské La Ligy či druhé anglické soutěže EFL Championship. Nechybí ani evropský Superpohár.

Tenis, cyklistika a další velké přenosy

Iga Šwiateková slaví postup do finále Wimbledonu.

Na Eurosportu 1 a 2 se odehrávají čtyři grandslamy – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon a US Open – a legendární cyklistické závody Tour de France, Giro d’Italia a La Vuelta. Eurosport 2 přidává golf z PGA Tour a snookerové turnaje série WST. Ženské turnaje WTA najdete i na Sport 1 a 2 a Nova Sport 1 a 2.

Americké ligy i globální události

Nova Sport 1a 2 přináší pravidelné přenosy z NHL, NBA a NFL, galavečery Bellator MMA i turnaje PFL. ČT sport tradičně vysílá mistrovství světa v hokeji, olympijské hry, Tipsport extraligu, Diamantovou ligu i Tour de France. Sport 1 a 2 nabízí špičkovou házenou z Ligy mistrů EHF a EHF European Cupu a Nova Sport 1 a 2 ragbyový šampionát Six Nations. Sporty TV doplňuje výběr o švédskou SHL, italskou basketbalovou Serii A a FIBA Europe Cup.

Max Sasson (63) a Quinn Hughes (43) slaví gól Vancouver Canucks.

Střední balíček Telly znamená víc než 100 programů, z toho desítku vyloženě sportovních. Sledovat jde na chytrých televizích (Samsung, LG, Hisense, Android/Google TV), v aplikacích pro iOS a Android, přes Apple TV, na Xboxu i v prohlížeči. V rámci účtu lze být přihlášen až na šesti zařízeních současně a funguje sedmidenní archiv se zpětným zhlédnutím a přetáčením (s výjimkami na některých stanicích). Součástí výhody je i balíček Telly Red se 12 kanály pro dospělé, chráněný PINem. V bezplatném období nejsou zahrnuty Nova Sport 3, 4 a 5 ani funkce nahrávek — ty patří do placených tarifů.

Co musím udělat, abych získal Telly na 60 dní zdarma?

  • Pokud máte předplatné iDNES Premium, klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte kód voucheru
  • Ten si zkopírujte a pokračujte dále dalším zlatým tlačítkem na speciální stránku pro jeho aktivaci
  • Vyplňte správně všechna požadovaná pole webového formuláře a zadejte svou platební kartu. Pro její ověření se z ní strhne 1 Kč, která vám bude do 4 dní vrácena.
  • Zaškrtněte políčko „Mám promo kód“ a do něj zkopírujte váš slevový kód
  • Emailem vám přijde jednoduchý návod pro přihlášení do Telly. Zároveň obdržíte SMS zprávou přihlašovací údaje. Okamžitě můžete začít sledovat Telly TV zdarma na 60 dní
  • Po skončení bezplatného období přejdete na placenou verzi
  • Chcete pouze využít 60 dní sledování zdarma a dále Telly nevyužijete? Jedním kliknutím můžete kdykoliv platební kartu odhlásit. Po uplynutí 60 dní sledování zdarma se automaticky služba Telly TV ukončí.

Platnost kódů je do 28. února 2026.
Slevové kódy poskytuje a za službu je zodpovědná společnost Telly s.r.o.
Obsah programových balíčků Střední a Red najdete na webových stránkách Telly.cz (může se v průběhu akce změnit, aktuální najdete vždy na Telly.cz).
Na jeden účet u Telly je možné aktivovat pouze jeden kód.

