Druhé jídlo zdarma i levnější káva. Získejte aplikaci TasteTown na dva měsíce

Většina z nás to dobře zná. Příležitostí vyrazit někam na jídlo je spousta, ale zkoušení nových míst naslepo se může nepříjemně prodražit. TasteTown nabízí způsob, jak objevovat nové chutě a přitom výrazně ušetřit. Na jednom místě vám ukáže hodnocení, menu i otevírací dobu u více než 1 600 pečlivě vybraných podniků napříč Českem, Slovenskem a Polskem. Ke každému z nich navíc přidává lákavou nabídku, v aplikaci označenou jako deal.
Dvě jídla, platíte jen jedno
Princip nabídek 1+1 je jednoduchý a extrémně výhodný: k jednomu jídlu či nápoji získáte druhý jako pozornost. Podle konkrétního podniku tak může jít třeba o kávu, pizzu nebo hlavní chod. Jiné restaurace zase nabízejí rovnou procentní slevu na celý účet, která může dosáhnout až 50 %.
A protože samotné podniky neplatí aplikaci žádné provize, najdete mezi partnery nejen oblíbené řetězce jako Burger King či Pizza Hut, ale především skvělé lokální srdcovky typu Zrno Zrnko, Puzzle Salads, Ollies, Angelato nebo Hoxton. V Česku už služba funguje v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Liberci, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Pardubicích. Kompletní přehled podniků najdete na stránkách TasteTown.
Nabídku rezervujete, účet zaplatíte až v podniku
TasteTown rozhodně není klasický slevový portál. Samotné jídlo či pití se prostřednictvím aplikace předem nekupuje a neplatíte nic dopředu. Funguje to maximálně jednoduše:
- Vyberete si podnik na mapě a rezervujete si dostupný deal na zvolený den a čas.
- Po příchodu do podniku ukážete obsluze hned u stolu telefon s tím, že jste tu s TasteTown. Pak se běžně objednáte.
- Před placením svůj deal potvrdíte přímo před obsluhou přetažením prstu na displeji.
- Zvýhodnění se ihned promítne do účtu a vy zbytek zaplatíte tak, jak jste zvyklí – kartou či hotově.
Jídlo za korunu a tipy od přátel
Aplikaci už aktivně využívá přes 750 tisíc foodies (s fantastickým uživatelským hodnocením 4,87 z 5) a neustále se učí nové kousky. Nově v ní tak můžete veřejně i s přáteli sdílet seznamy svých oblíbených restaurací nebo se naopak nechat inspirovat tím, kam chodí jíst vaši oblíbení tvůrci.
Od listopadu na vás navíc čekají takzvané hot dealy, které v aplikaci bezpečně poznáte podle ikony plamínku. Jde o vysoce limitované nabídky, díky kterým si můžete vychutnat vybrané jídlo za jedinou korunu. Tyto ohnivé akce běží napříč republikou zhruba měsíc a velmi rychle mizí, takže se vyplatí mít aplikaci neustále po ruce.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Běžně stojí předplatné, které vám naráz odemkne všechny výhody ve všech zapojených městech, 149 Kč měsíčně (přičemž díky štědrým dealům se vám tato částka obvykle vrátí hned při první návštěvě podniku).
Jako předplatitelé iDNES Premium však nyní získáte přístup na 2 měsíce zcela zdarma, čímž ušetříte 298 korun.