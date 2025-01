Tarja Turunen z Nightwish přiveze do ČR Vánoce. Přednostní nákup vstupenek

Tarja - The Spirit of Christmas 2025 | foto: Ticketportal

O vánoční koncerty Tarji Turunen bývá pravidelně v Česku velký zájem. Bývají vyprodané, ač se k nám zpěvačka z kapely Nightwish vrací téměř každý rok.

Nevynechá ani letošek, tentokrát v rámci turné The Spirit of Christmas 2025. To začne 14. prosince ve Zlíně, 15. prosince vystoupí v Olomouci, 16. prosince v Plzni, 18. prosince v Ostravě a nakonec 19. prosince v Praze v Hybernii.

Vstupenky na koncerty se začnou pro veřejnost prodávat od středy 29. ledna od 17 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete ty nejlepší místa zakoupit v přednostním nákupu již od pondělí 27. ledna od 9 hodin.

Její každoroční vánoční koncerty navštěvují lidé všech věkových kategorií milující její hudební nadání, školený hlas a vždy dokonalé, mistrovsky podané vánoční skladby z celého světa, ať za doprovodu symfonických orchestrů, dětského sboru nebo talentovaných hudebníků.

Zdaleka to také nejsou jen fanoušci metalu a kapely Nightwish, protože sólová kariéra zpěvačky se od repertoáru její domáci kapely značně odlišuje.