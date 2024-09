Hvězdné duo Tarja a Marko Hietala společně ve Zlíně. Přednostní vstupenky

Hlídací kočka Sledovat interpreta Tarja Turunen Sledovat Rock

Dva výrazné hlasy, dvě silné a zářivé osobnosti světového metalu, dva miláčci českého publika a jeden společný, neuvěřitelně emotivní a po všech směrech fascinující projekt – to je společné turné Living the Dream Together Tarji Turunen a Marko Hietaly.

Posilněni svým obrovským úspěchem v Jižní Americe, po vyprodání několika show a po svém jedinečném a silnými emocemi nabitém show na Metalfestu v Plzni pokračuje Tarja a Marko na tomto společném turné po Evropě a dočkají se ho i další čeští fanoušci.

7. března 2025 se jich dočkají ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Bude to další nezapomenutelný zážitek z této fantasticky fungující spolupráce.

Tarja nedávno vydala své první album největších hitů Best of Tarja – Living the Dream a koncertní show tak bude obsahovat výběr písní z celé její sólo kariéry. K dalšímu vzrušení přispěli Tarja a Marko svým novým duetem Left On Mars, který si získal velmi vřelý ohlas a dále upevnil jejich status hudebních ikon. Marko představí své nové sólo album se svou kapelou, než se připojí k Tarji na pódiu.

Prodej vstupenek pro veřejnost bude spuštěn ve čtvrtek 12. září od 10 hodin, ale členové iDNES Premium si mohou vstupenky zakoupit již od pondělí 9. září od 17 hodin.