Poslechněte si dochované proslovy Masaryka i s bonusy. Audiokniha zdarma

Dochované záběry z archivu Českého rozhlasu mají svou neocenitelnou hodnotu. Uslyšíte proslov Masaryka k Národnímu shromáždění z roku 1928, promluvy k dětem nebo anglický pozdrav k výročí narození amerického prezidenta Washingtona.



Na nahrávce jsou také záznamy rozhlasových zpráv o zdravotním stavu, úmrtí a pohřbu prezidenta Masaryka, promluvy prezidenta Beneše, Jana Masaryka, Voskovce a Wericha a dalších významných osobností o Masarykovi. Komplet uzavírá rozhovor s Masarykovými vnučkami Annou a Herbertou z roku 1990.



„Ať se mu položí kterákoliv otázka, řekne poctivě a otevřeně, co v té věci má na mysli. Ne z potřeby svěřovat se, ale z naprosté potřeby nelhat, nekličkovat, nezamlčovat, nevytáčet se,“ říkal o Masarykovi Karel Čapek.

„Není to ani nadbytečná důvěřivost k lidem; je to prostě vnitřní zákon pravdy a přítomnosti, buď co buď. I za cenu mrzutostí. Nemá vůbec potřebu mluvit; má jen potřebu mluvit pravdu,“ dodal Čapek.



Z nahrávek Českého rozhlasu materiál pro audioknihu vybral a sestavil Tomáš Černý. Průvodní slovo obstaral Richard Vašek.