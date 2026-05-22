Z fantasy cyklu Úžasná Zeměplocha: audiokniha Svobodnej národ zdarma

Na křídových pláních se prý žádná pořádná čarodějka narodit nemůže. Věřila tomu i jedna z nich - slečna Bystromila Klíšťová -, ale jen do setkání s devítiletou Toničkou, vnučkou již zesnulé babičky Bolavé.
Na radu této obeznalé dámy dal přece kdysi i místní baron, přestože sama o magii nikdy nemluvila, a přitom předváděla kouzla den co den. Ostatně je to právě přemýšlivá a nebojácná Tonička, kdo se s pouhou železnou pánví v ruce postaví nebezpečným bytostem, jež se tu jednoho dne zjevily ze světa kruté vílí královny.
A jakmile je unesen její bratříček, vyrazí dívka bez meškání na záchrannou výpravu v doprovodu stovek pidibojovníků, kteří sice měří jen patnáct centimetrů, jenže odvahou ani silou se jim nikdo z lidí nevyrovná.
Další díly Zeměplochy v podobě audioknih najdete zde
Nac mac Fíglové, jak si ti divocí válečníci říkají, totiž malou bosorbabu přijali za svou novou vůdkyni. Dokáže s jejich pomocí porazit zlovolnou panovnici i s hordou jejích krvežíznivých přisluhovačů?
Audiokniha patří do fantasy série Úžasná Zeměplocha Terryho Pratchetta, konkrétně mezi příběhy o Toničce Bolavé. Celá řada o fiktivním světě ležícím na hřbetě želvy plující vesmírem čítá 41 románů, 5 povídek a několik dalších publikací.
Pratchettův styl psaní vynikal humorem a satirou. Autor pracoval také s různými motivy mytologie, pohádek a folklóru. Zemřel v roce 2015 ve věku 67 let na následky Alzheimerovy choroby.
Audioknihu čte Tereza Dočkalová.