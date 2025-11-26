Evropa ze světla. Vyhrajte rodinné vstupenky do Světelného parku v Praze

  • Středa 26. listopadu 2025 Artur

Žluté lázně v Praze se proměnily v zářící mapu starého kontinentu. Expozice Světelný park Evropa zve na procházku od antického Řecka přes Eiffelovu věž až po Prahu. Členové iDNES Premium nyní mohou soutěžit o tři rodinné vstupenky a užít si tuto magickou atmosféru zdarma.

Již po čtvrté rozsvítí břeh Vltavy světelný park, tentokrát pod titulem Srdce Evropy. (16. října 2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Letošní světelná expozice u Vltavy není jen o klasické vánoční výzdobě. Projekt nazvaný Srdce Evropy vás vezme na cestu napříč celým kontinentem. Místo dárků a sobů uvidíte slavné dominanty, za kterými se běžně létá tisíce kilometrů. Expozice se vyhýbá typickým kouzelným motivům a soustředí se na to, co Evropu spojuje.

Vaše putování začne u řeckých bájí. Úvodní instalace v podobě dívky na býkovi připomíná únos princezny Európy, podle které nese kontinent své jméno. Trasa vás následně provede přes devět zemí. Projdete se kolem holandských větrných mlýnů, potkáte švédské vikingy a podíváte se pod londýnský Tower Bridge. Cesta končí symbolicky v srdci Evropy – u Bratislavského hradu a panoramatu Prahy.

Zábava i vzdělání

Výstava má i edukativní rozměr. U soch najdete úkoly a pomocí QR kódů se můžete zapojit do vědomostního kvízu, což oceníte, pokud vyrazíte s dětmi. O víkendech (pátek až neděle) navíc zážitek doplňuje plavba osvětlenou lodí.

S návštěvou byste ale neměli příliš otálet. Brány světelného parku se definitivně uzavřou 31. ledna 2026. Otevřeno je každý den od 16 do 21 hodin.

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázky a budete mít štěstí při slosování, můžete vyhrát rodinnou vstupenku (pro 2 dospělé a 2 děti) do Světelného parku Evropa ve Žlutých lázních.

Losovat se budou 3 výherci.

