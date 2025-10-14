  • Úterý 14. října 2025 Agáta

Velká romantika v Krkonoších. Vyhrajte pobyt pro dva ve Svatém Vavřinci

Autor:
Toužíte po nezapomenutelném romantickém zážitku? Nechte se zlákat pohádkovou atmosférou Krkonoš a užijte si romantický víkend v Aparthotelu Svatý Vavřinec v srdci Pece pod Sněžkou. Díky členství v iDNES Premium můžete vyhrát luxusní pobyt pro dva na dvě noci.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Wellness v Aparthotel Svatý Vavřinec

Wellness v Aparthotel Svatý Vavřinec | foto: svatyvavrinec.cz

Aparthotel Svatý Vavřinec
Aparthotel Svatý Vavřinec
Aparthotel Svatý Vavřinec
Masáže v Aparthotel Svatý Vavřinec
16 fotografií

Krkonoše jsou synonymem krásné přírody, čerstvého horského vzduchu a dokonalého odpočinku. A právě v jejich srdci, v Peci pod Sněžkou, se nachází Aparthotel Svatý Vavřinec – místo, kde se snoubí komfort, moderní design a jedinečná atmosféra. Ať už toužíte po romantickém úniku ve dvou, aktivním pobytu plném zážitků, nebo jen zaslouženém odpočinku ve wellness, tady si přijdete na své. Navíc díky členství v iDNES Premium máte šanci užít si luxusní víkend v tomto horském ráji zcela zdarma.

Aparthotel Svatý Vavřinec

Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou je ideální nejen pro romantický víkend ve dvou, ale i pro rodinnou dovolenou nebo firemní akci v Krkonoších. V elegantně designovaném čtyřhvězdičkovém hotelu s rodinnou atmosférou na vás čekají komfortní apartmány s plně vybavenou kuchyní a nádherným výhledem na vrcholky Krkonoš. Některé z nich mají privátní saunu nebo vířivku, což pobyt posouvá na zcela novou úroveň.

Relaxační wellness s unikátními SPA rituály

Přímo na místě si můžete dopřát relaxaci pro tělo i duši. Hotel nabízí wellness centrum s vířivkou, finskou saunou, bio saunou s aromaterapií a parní saunou. Součástí jsou také zážitkové sprchy s různými programy a mnoho dalšího.

K dispozici jsou i jedinečné lázeňské rituály pod vedením profesionálních terapeutů. Vybrat si můžete z několika speciálních procedur, jejichž přehled najdete zde.

Wellness v Aparthotel Svatý Vavřinec
Masáže v Aparthotel Svatý Vavřinec

Stařené maso, vinotéka i sbírka rumů

Stařená masa v Aparthotel Svatý Vavřinec

Aparthotel Svatý Vavřinec má vlastní restauraci, kde si lze vychutnat jídla připravená z čerstvých a kvalitních surovin s důrazem na poctivou a moderní gastronomii. Specialitou podniku jsou šťavnatá stařená masa připravovaná na italském grilu X-Oven s použitím mangrovníkového dřeva.

Na návštěvníky čeká i široký výběr nápojů – kvalitní vína z tuzemské i zahraniční produkce, výběrová káva a bohatá sbírka rumů. Pro soukromé nebo firemní akce je možné rezervovat speciální vinárnu.

10 sálů a salónků pro originální firemku, teambuilding, či konferenci

Vinárna přitom není jediným prostorem, který lze využít pro firemní akce a teaumbildingy. Najdete zde sál pro 300 osob, konferenční místnost pro 100 lidí i další pro menší počet účastníků. Uspořádat tu můžete poradu boardu, školení týmu, či celofiremní setkání. Ve Vavřinci jsou známí tím, že ke každé firemní akci přistupují individuálně. Dokáží tak na přání připravit i volnočasový program. Ještě teď stihnete třeba výjezd rolbami na hřebeny, přechod Krkonoš na skialpech, nebo týmovou olympiádu. Na jaře pak stojí za to výjezd lanovkou na Sněžku, originální týmová únikovka v okolí Pece, nebo třeba výlet na horských elektrokolech.

Firemky v dubnu si nejvíc pochvalují skvělou cenu ubytování, wellness zdarma, hory bez turistů, slunečné jarní počasí a kouzelnou přírodu, která ožívá po zimním odpočinku.

Jóga, otužování a další aktivity

V Aparthotelu Svatý Vavřinec se rozhodně nebudete nudit. O víkendech si zde zacvičíte jógu, vyzkoušíte ranní otužování, workshopy i saunové rituály. Pro děti jsou zde o víkendech připravené animační programy s modelováním, vyrábění náramků, hrami, soutěžemi či dětským kinem. Lze si také objednat privátní hlídání dětí.

Novinkou jsou hry ve virtuální realitě. S VR brýlemi se můžete vydat na vrchol mrakodrapu, na vesmírnou stanici nebo do hlubin oceánu, a to bez nutnosti opustit hotelový sál.

J’óga v Aparthotel Svatý Vavřinec
VR herna v Aparthotel Svatý Vavřinec

Dalším zážitkem je úniková hra „Vražda v hotelu“. Prozkoumejte každý kout hotelu i jeho okolí, postavte se složitým úkolům a šifrám a otestujte své detektivní schopnosti. Hra je určena až pro šest hráčů a trvá přibližně jednu až dvě hodiny. Vaším cílem je vyřešit vraždu a najít všechny důkazy.

Více informací najdete na www.svatyvavrinec.cz.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, můžete vyhrát pobyt v Aparthotelu Svatý Vavřinec na dvě noci pro dvě osoby.

Výhru do soutěže poskytuje Aparthotel Svatý Vavřinec.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma
... a další stovky článků

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu

Hledáte snadný a výhodný způsob, jak mít mobilní internet na letní cestování po Česku i po Evropě? Členové iDNES...

Slavia - Zlín. Vyhrajte vstupenky na fotbalovou ligu do Edenu

Fotbalisté pražské Slavie se po reprezentační pauze utkají doma v Edenu se Zlínem. Zápas se hraje v sobotu 18. října od...

Začátek upírské ságy v e-knize: získejte titul Nekroskop zdarma

Hororová série Nekroskop britského spisovatele Briana Lumleyho vznikala téměř tři dekády a žánrové fanoušky oslovuje i...

Velká romantika v Krkonoších. Vyhrajte pobyt pro dva ve Svatém Vavřinci

Toužíte po nezapomenutelném romantickém zážitku? Nechte se zlákat pohádkovou atmosférou Krkonoš a užijte si romantický...

Thriller ze středověké divočiny. E-kniha Vlk z Wessexu zdarma

V devátém století se odehrává děj thrilleru Vlk z Wessexu od britského autora Matthewa Harffyho. Nález mrtvoly vyruší...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.