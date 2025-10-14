Velká romantika v Krkonoších. Vyhrajte pobyt pro dva ve Svatém Vavřinci

Krkonoše jsou synonymem krásné přírody, čerstvého horského vzduchu a dokonalého odpočinku. A právě v jejich srdci, v Peci pod Sněžkou, se nachází Aparthotel Svatý Vavřinec – místo, kde se snoubí komfort, moderní design a jedinečná atmosféra. Ať už toužíte po romantickém úniku ve dvou, aktivním pobytu plném zážitků, nebo jen zaslouženém odpočinku ve wellness, tady si přijdete na své. Navíc díky členství v iDNES Premium máte šanci užít si luxusní víkend v tomto horském ráji zcela zdarma.
Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou je ideální nejen pro romantický víkend ve dvou, ale i pro rodinnou dovolenou nebo firemní akci v Krkonoších. V elegantně designovaném čtyřhvězdičkovém hotelu s rodinnou atmosférou na vás čekají komfortní apartmány s plně vybavenou kuchyní a nádherným výhledem na vrcholky Krkonoš. Některé z nich mají privátní saunu nebo vířivku, což pobyt posouvá na zcela novou úroveň.
Relaxační wellness s unikátními SPA rituály
Přímo na místě si můžete dopřát relaxaci pro tělo i duši. Hotel nabízí wellness centrum s vířivkou, finskou saunou, bio saunou s aromaterapií a parní saunou. Součástí jsou také zážitkové sprchy s různými programy a mnoho dalšího.
K dispozici jsou i jedinečné lázeňské rituály pod vedením profesionálních terapeutů. Vybrat si můžete z několika speciálních procedur, jejichž přehled najdete zde.
Stařené maso, vinotéka i sbírka rumů
Aparthotel Svatý Vavřinec má vlastní restauraci, kde si lze vychutnat jídla připravená z čerstvých a kvalitních surovin s důrazem na poctivou a moderní gastronomii. Specialitou podniku jsou šťavnatá stařená masa připravovaná na italském grilu X-Oven s použitím mangrovníkového dřeva.
Na návštěvníky čeká i široký výběr nápojů – kvalitní vína z tuzemské i zahraniční produkce, výběrová káva a bohatá sbírka rumů. Pro soukromé nebo firemní akce je možné rezervovat speciální vinárnu.
10 sálů a salónků pro originální firemku, teambuilding, či konferenci
Vinárna přitom není jediným prostorem, který lze využít pro firemní akce a teaumbildingy. Najdete zde sál pro 300 osob, konferenční místnost pro 100 lidí i další pro menší počet účastníků. Uspořádat tu můžete poradu boardu, školení týmu, či celofiremní setkání. Ve Vavřinci jsou známí tím, že ke každé firemní akci přistupují individuálně. Dokáží tak na přání připravit i volnočasový program. Ještě teď stihnete třeba výjezd rolbami na hřebeny, přechod Krkonoš na skialpech, nebo týmovou olympiádu. Na jaře pak stojí za to výjezd lanovkou na Sněžku, originální týmová únikovka v okolí Pece, nebo třeba výlet na horských elektrokolech.
Firemky v dubnu si nejvíc pochvalují skvělou cenu ubytování, wellness zdarma, hory bez turistů, slunečné jarní počasí a kouzelnou přírodu, která ožívá po zimním odpočinku.
Jóga, otužování a další aktivity
V Aparthotelu Svatý Vavřinec se rozhodně nebudete nudit. O víkendech si zde zacvičíte jógu, vyzkoušíte ranní otužování, workshopy i saunové rituály. Pro děti jsou zde o víkendech připravené animační programy s modelováním, vyrábění náramků, hrami, soutěžemi či dětským kinem. Lze si také objednat privátní hlídání dětí.
Novinkou jsou hry ve virtuální realitě. S VR brýlemi se můžete vydat na vrchol mrakodrapu, na vesmírnou stanici nebo do hlubin oceánu, a to bez nutnosti opustit hotelový sál.
Dalším zážitkem je úniková hra „Vražda v hotelu“. Prozkoumejte každý kout hotelu i jeho okolí, postavte se složitým úkolům a šifrám a otestujte své detektivní schopnosti. Hra je určena až pro šest hráčů a trvá přibližně jednu až dvě hodiny. Vaším cílem je vyřešit vraždu a najít všechny důkazy.
Více informací najdete na www.svatyvavrinec.cz.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, můžete vyhrát pobyt v Aparthotelu Svatý Vavřinec na dvě noci pro dvě osoby.
Výhru do soutěže poskytuje Aparthotel Svatý Vavřinec.