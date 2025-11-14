Máme osobně podepsané autobiografie Tomáše Součka s názvem Suk. Vyhrajte je

V srpnu roku 2014 mu bylo devatenáct a půl a měl před sebou okamžik, který rozhoduje o kariéře. Jenže tehdy o Tomáše Součka nestál ani druholigový klub. Připadal jim příliš kostrbatý, příliš pomalý, příliš nedokonalý. O šest let později vedl Slavii jako kapitán v Lize mistrů a West Ham z něj udělal jednoho z nejdražších českých fotbalistů historie.
Autobiografie Suk ukazuje, co se skrývá mezi těmito dvěma póly – nejistotou mladého hráče a vrcholem evropského fotbalu. V knize Souček popisuje své nejhorší momenty, fyzická zranění i nespavost, ale také radost z gólů, které slaví typickým „vrtulníkem“. Otevřeně píše o penězích, o rodině i o tom, kdo je pro něj „to opravdové zlato“.
Součástí knihy je také jednadvacet osobností, které si Souček sám vybral, aby přidaly vlastní vzpomínky a pohledy. Díky nim čtenář získá plastičtější obrázek o tom, jak se formuje profesionální sportovec i člověk pod obrovským tlakem.
Silný lidský rozměr vzpomíná i předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík, který Součka dlouhodobě považuje za jednu z klíčových osobností moderní historie klubu. „Tomáše vnímám nejen jako fenomenálního fotbalistu a novodobou legendu Slavie, ale hlavně jako úžasného, skromného a poctivého člověka. Má všechny vlastnosti pravého lídra,“ řekl nám k němu.
„Když jsme pořádali charitativní galavečer, okamžitě nabídl dres, kopačky i zážitek s návštěvou zápasu West Hamu. Jen jeho dary tehdy přinesly více než milion korun na pomoc potřebným. I takový je Tomáš a já ho mám za to opravdu moc rád,“ připomněl Jaroslav Tvrdík i momenty mimo hřiště, které ho charakterizují snad ještě víc.
Součkova upřímná knižní zpověď: Oslava mu pomohla překonat nespavost a depresi
