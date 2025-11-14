Máme osobně podepsané autobiografie Tomáše Součka s názvem Suk. Vyhrajte je

  • Pátek 14. listopadu 2025 Sáva

Tomáš Souček patří k nejúspěšnějším českým fotbalistům současnosti. Jeho autobiografie Suk nabízí otevřený pohled na cestu z ubytovny ve Frýdku-Místku až mezi hvězdy Premier League. Roční členové iDNES Premium nyní mohou vyhrát tři výtisky osobně podepsané reprezentačním kapitánem.

Autobiografická kniha Suk

Autobiografická kniha Suk | foto: fanshop.slavia.cz

V srpnu roku 2014 mu bylo devatenáct a půl a měl před sebou okamžik, který rozhoduje o kariéře. Jenže tehdy o Tomáše Součka nestál ani druholigový klub. Připadal jim příliš kostrbatý, příliš pomalý, příliš nedokonalý. O šest let později vedl Slavii jako kapitán v Lize mistrů a West Ham z něj udělal jednoho z nejdražších českých fotbalistů historie.

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól.

Autobiografie Suk ukazuje, co se skrývá mezi těmito dvěma póly – nejistotou mladého hráče a vrcholem evropského fotbalu. V knize Souček popisuje své nejhorší momenty, fyzická zranění i nespavost, ale také radost z gólů, které slaví typickým „vrtulníkem“. Otevřeně píše o penězích, o rodině i o tom, kdo je pro něj „to opravdové zlato“.

Kde knihu koupit? Ve fanshopu Slavie

Obálka oficiální autobiografie Tomáše Součka, kapitána české fotbalové...

Slavia spustila modernizovaný e-shop a otevřela zrekonstruovanou kamennou prodejnu přímo ve Fortuna Areně. Na fanshop.slavia.cz najdete nejen Součkovu autobiografii, ale i široký výběr klubového merchandisingu – od dresů přes stylové mikiny až po drobné dárky pro fanoušky všech věkových kategorií.

Součástí knihy je také jednadvacet osobností, které si Souček sám vybral, aby přidaly vlastní vzpomínky a pohledy. Díky nim čtenář získá plastičtější obrázek o tom, jak se formuje profesionální sportovec i člověk pod obrovským tlakem.

Silný lidský rozměr vzpomíná i předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík, který Součka dlouhodobě považuje za jednu z klíčových osobností moderní historie klubu. „Tomáše vnímám nejen jako fenomenálního fotbalistu a novodobou legendu Slavie, ale hlavně jako úžasného, skromného a poctivého člověka. Má všechny vlastnosti pravého lídra,“ řekl nám k němu.

„Když jsme pořádali charitativní galavečer, okamžitě nabídl dres, kopačky i zážitek s návštěvou zápasu West Hamu. Jen jeho dary tehdy přinesly více než milion korun na pomoc potřebným. I takový je Tomáš a já ho mám za to opravdu moc rád,“ připomněl Jaroslav Tvrdík i momenty mimo hřiště, které ho charakterizují snad ještě víc.

Součkova upřímná knižní zpověď: Oslava mu pomohla překonat nespavost a depresi

Co získají členové iDNES Premium?

Členové iDNES Premium mají nyní možnost získat tři osobně podepsané výtisky autobiografie Suk. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem soutěže je e-shop SK Slavia Praha.

