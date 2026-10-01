  • Čtvrtek 1. října 2026 Igor

Dům plný krve a hrozba čarodějnických procesů. E-kniha Strom čarodějnic je zdarma

Autor:

Fotogalerie2

Strom čarodějnic | foto: Knihy Dobrovsky

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
V románu Strom čarodějnic od Eleny Collins si přijdou na své zejména čtenářky, které mají rády jistý závan tajemna a magie. Ve starém domě se v něm totiž proplétají osudy dvou žen, které od sebe dělí tři století. Uživatelé iDNES Premium získají e-knihu zdarma.

Když se Seleně rozpadne vztah a spolu s ním i sny o budoucnosti, zatouží malířka z Manchesteru po dovolené.

spisovatelka Elena Collins
Strom čarodějnic
2 fotografie

Chata Trnka jako by vypadla z pohlednice a zdá se být tím pravým místem, kde Selena zapomene na všechny své problémy. A tak se s přicházejícím jarem nastěhuje do svého nového domova. Ale už zanedlouho k ní začne promlouvat minulost. Chata Trnka ukrývá tajemství, která nehodlají zůstat ukrytá.

V roce 1682 Grace Cotterová netoužila po ničem jiném než po muži a rodině. Byla sice spokojená se svou prací na statku, ráda pečovala o otce a od báby Bett se nechávala zasvěcovat do léčivých praktik, i tak ale stále toužila po lásce.

Jenže doba snílkům nepřála a pomluvy i klepy dokázaly přivodit smrt. Jediná chybička může Gracein osud navždy zpečetit.

Dvě ženy od sebe dělí tři sta let, a přesto je k sobě svede dům plný krve a kouzel. Graceina duše touží po odpočinku a jen Selena jí v tom může pomoci.

Knihu napsala úspěšná britská spisovatelka Judy Leigh, matadorka žánru literatury pro ženy. Vydala ji ovšem pod pseudonymem Elena Collins.

Jak získat e-knihu zdarma

  • Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium
  • Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku
  • Přihlaste se nebo se zaregistrujte
  • V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz
  • Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku
  • E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně
  • Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně
Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:

Očekávaná revoluce od Applu je tu. Vyhrajte skládací telefon iPhone Duo

Nesmrtelné hity Céline Dion ožijí v Česku. Získejte 30% slevu na velkolepou show

Utečte před sychravým podzimem. 10 tipů na luxusní wellness pobyty a termály

Vzdát se režimu, nebo mu čelit? Oceňovaná audiokniha Až ke křížku je nyní zdarma
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články

Nejčtenější

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Příběhy Kouzelného stromu jako únik před světem venku. Audiokniha zdarma

Příběhy kouzelného stromu: Vzhůru na kouzelný strom

Své nadčasové příběhy pro děti napsala Enid Blyton, mimo jiné autorka Správné pětky, jako únik pro děti před krutým...

Fascinující příběh klenotnické Dynastie Cartier. Audiokniha se 40% slevou

Dynastie Carter

Tři bratři proměnili skromný pařížský klenotnický obchod v globální ikonu luxusu. Nejen jejich osudy, ale také příběhy...

Zamiluje se do nevlastního bratra. Vášnivý román Moje vina v e-knize zdarma

Moje vina

Španělská autorka argentinského původu Mercedes Ron přinesla ve svém románu Moje vina jiskřivou zápletku: hlavní...

Opravdu znáte svou drahou polovičku? Thriller Krutá pravda v e-knize zdarma

Krutá pravda

Thriller britské spisovatelky Tiny Seskis pokládá znepokojivou otázku: Jak dobře znáte člověka, se kterým žijete? V...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde