Dům plný krve a hrozba čarodějnických procesů. E-kniha Strom čarodějnic je zdarma

Když se Seleně rozpadne vztah a spolu s ním i sny o budoucnosti, zatouží malířka z Manchesteru po dovolené.
Chata Trnka jako by vypadla z pohlednice a zdá se být tím pravým místem, kde Selena zapomene na všechny své problémy. A tak se s přicházejícím jarem nastěhuje do svého nového domova. Ale už zanedlouho k ní začne promlouvat minulost. Chata Trnka ukrývá tajemství, která nehodlají zůstat ukrytá.
V roce 1682 Grace Cotterová netoužila po ničem jiném než po muži a rodině. Byla sice spokojená se svou prací na statku, ráda pečovala o otce a od báby Bett se nechávala zasvěcovat do léčivých praktik, i tak ale stále toužila po lásce.
Jenže doba snílkům nepřála a pomluvy i klepy dokázaly přivodit smrt. Jediná chybička může Gracein osud navždy zpečetit.
Dvě ženy od sebe dělí tři sta let, a přesto je k sobě svede dům plný krve a kouzel. Graceina duše touží po odpočinku a jen Selena jí v tom může pomoci.
Knihu napsala úspěšná britská spisovatelka Judy Leigh, matadorka žánru literatury pro ženy. Vydala ji ovšem pod pseudonymem Elena Collins.