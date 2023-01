Temný thriller z Města hříchu: získejte e-knihu Stínové eso zdarma

Enne Salta byla vychována jako správná mladá dáma. Žádná taková dáma by dobrovolně nenavštívila New Reynes, takzvané Město hříchu. Když jí ale zmizí matka, Enne musí opustit svou dívčí školu - a svou pověst - aby mohla sledovat matčinu stopu do města, které nikdo neopustí nezměněn.

Vyděšená a opuštěná mladá žena má jen jedno jediné vodítko: jméno Levi Glaisyer. Naneštěstí Levi není ten gentleman, kterého očekávala - je to vládce ulice a podvodník. Také je jen jednu platbu od vyřešení jistého investičního podfuku, jenž rychle vychází najevo.

Levi proto nemá čas zabývat se cizím příběhem, který vede k nebezpečnému dvojímu životu. Enne mu nicméně nabízí kompenzaci, jež by mohla vyřešit všechny jeho problémy.

Pátrání je vede přes zářivá kasina, ilegální kabarety a do spárů nemilosrdné mafiánské dony. Zatímco Enne odhaluje neskutečná tajemství o své minulosti, Leviho nepřátelé je svírají a zatahují do zvrácené popravčí hry, kterou nelze vyhrát. Aby ho Enne vysvobodila, musí sama sebe ochránit před městem - a bude muset hrát.

Thrillerem Stínové eso zahájila Amanda Foody svou úspěšnou trilogii Stínová hra. V češtině už vyšlo také pokračování Král bláznů. Velkého ohlasu se dočkala také další její série Wilderlore, ta se však zatím českého překladu nedočkala.

