Vstupenky zdarma na vyprodaný koncert Stinga ve Slavkově u Brna. Získejte je!

Již 31. července vystoupí v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna milovaný zpěvák Sting. Kvůli koronoviru odkládaný vyprodaný koncert se konečně uskuteční.

Do Evropy dorazí se svým turné My Songs. Jde o dynamickou show se zaměřením na nejoblíbenější Stingovy skladby mapující kariéru tohoto sedmnáctinásobného držitele ceny Grammy.

V rámci koncertu zazní písně jeho sólové kariéry, jakož i skladby skupiny The Police. Fanoušci mohou očekávat, že uslyší hity jako Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Roxanne, Demolition Man a řadu dalších, které Sting představí v doprovodu své rockové skupiny, kterou tvoří: Dominic Miller (kytara), Josh Freese (bicí), Rufus Miller (kytara), Kevon Webster (klávesy), Shane Sager (harmonika), Melissa Musique a Gene Noble (vokály).

Skladatel, zpěvák, autor, herec, aktivista - Sting získal uznání ve všech těchto rolích a přesto se vzpírá snadnému označení. Narodil se v anglickém Newcastlu, v roce 1977 se přestěhoval do Londýna a spolu se Stewartem Copelandem a AndySummersem založil skupinu Police. Společně vydali pět alb, získali šest cen Grammy a v roce 2003 byli uvedeni do Rockové síně slávy.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud správně odpovíte na soutěžní otázku a budete vylosovaní, získáte dvě vstupenky na koncert ve Slavkově u Brna.