Správná pětka v Sovím doupěti: audiokniha z kultovní série se 40% slevou

Tyhle velikonoční prázdniny jsou pro čtveřici kamarádů se psem Timem výjimečné - dostali svolení vyrazit na kolech stanovat bez dospělých. To bude jízda! Už druhý den cesty se k nim přidává další cyklista Richard, kluk z místní bohaté rodiny. Společně pokračují do Middlecombského lesa, kde to podle mapy vypadá na příjemnou projížďku.

V lese se parta rozdělí. Dick ve společnosti Anny spravuje píchlou duši, zatímco Julián s George a Timem se vydávají sehnat něco k svačině. A jejich nový známý Richard? Nejdřív někam zmizel, a když se znovu objeví, pronásledují ho dva chlapi.

K smrti vyděšený jim uteče, ale místo něho to odnese Dick - cizinci si ho odvedou. Je zřejmé, že si ho spletli s Richardem. Co teď? Naděje, že zbytek party najde uneseného kamaráda v pustině uprostřed noci, se zdá být mizivá.

Děti zkoušejí vyhledat pomoc v nejbližším stavení zvaném Soví doupě, ale netuší, že se ženou do pasti!

Správná pětka v Sovím doupěti je osmým příběhem ze série, která čítá celkem jednadvacet dílů. Její počátky se datují už do válečných čtyřicátých let. V roce 1978 vznikl podle knižní předlohy stejnojmenný britský televizní seriál.

O sedmnáct let později se diváci dočkali další seriálové adaptace, tentokrát natočené v britsko-kanadsko-německé koprodukci. O tom, že Správná pětka zajímá i děti jednadvacátého století, svědčí německá filmová série z let 2012 - 2015.

Enid Blyton byla původním povoláním učitelka, jako autorka se nejprve zkoušela prosadit básněmi a adaptacemi antických mýtů. Knihy pro děti začala psát těsně před druhou světovou válkou.

Ve válečných letech se proslavila seriály o partách Nejprotivnější kamarádky a Správná pětka. S úspěchem se setkal i její patnáctisvazkový cyklus Tajná sedma.

Audioknihu čte Michaela Maurerová.