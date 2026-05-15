Správná pětka na ostrově pokladů: úvod slavné série jako audiokniha zdarma

Sourozenci Anna, Dick a Julián výjimečně netráví prázdniny s rodiči - jedou do Kirrinské zátoky za příbuznými, s nimiž se nikdy předtím neviděli. Teta je milá, strýček nerudný a sestřenka Georgina trochu svérázná - slyší pouze na zkrácenou verzi svého jména „George“. Má ale psa Tima, vlastní ostrov a poblíž něj i ztroskotaný vrak.
Když moře jednoho dne potopenou loď při bouřce vyvrhne na skály, děti zjistí, že se na ostrově možná skrývá poklad. Tajemství zná ale i někdo jiný, kdo by je rád o ostrov i poklad připravil.
Správná pětka na ostrově pokladů je prvním z jednadvaceti příběhů, které britská autorka Enid Blyton o hrdinech Správné pětky napsala. Počátky této série se datují už do válečných čtyřicátých let. V roce 1978 vznikl podle knižní předlohy stejnojmenný britský televizní seriál.
O sedmnáct let později se diváci dočkali další seriálové adaptace, tentokrát natočené v britsko-kanadsko-německé koprodukci. O tom, že Správná pětka zajímá i děti 21. století, svědčí německá filmová série z let 2012 – 2015.
Enid Blyton byla původním povoláním učitelka, jako autorka se nejprve zkoušela prosadit básněmi a adaptacemi antických mýtů. Knihy pro děti začala psát těsně před druhou světovou válkou.
Ve válečných letech se proslavila seriály o partách Nejprotivnější kamarádky a Správná pětka. S úspěchem se setkal i její patnáctisvazkový cyklus Tajná sedma.
Audioknihu čte Michaela Maurerová.