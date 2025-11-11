  • Úterý 11. listopadu 2025 Martin

Kam vyrazit za sportem po Evropě? Na Arsenal, Real nebo formuli 1 za pár stovek

Evropská fotbalová sezona běží naplno a do stadionů se vrací atmosféra, kterou u televize nezažijete. Členové iDNES Premium teď mohou za zápasy i další sportovní zážitky cestovat výrazně levněji – při koupi nebo prodloužení ročního členství získají slevu 750 Kč na letenky nad 2 500 Kč zakoupené přes portál Pelikan.cz. A to i na akční, už zlevněné lety.

Emirates Stadium (2019) | foto: Profimedia.cz

Za fotbalem do Evropy

Londýn nabízí na jednom místě hned několik klubů světové úrovně – Arsenal, Chelsea, Tottenham nebo West Ham. Letenky z Prahy se často pohybují kolem dvou tisíc korun, se slevou pro členy iDNES Premium se dá dostat i pod 1 300 Kč. Ideální na víkend: v pátek odlet, v sobotu zápas, v neděli návrat.

V Madridu se dá během jednoho víkendu navštívit stadion Realu Madrid i Atlética. Zpáteční letenky bývají od 1 800 Kč, se slevou se cesta dostane na úroveň běžných vnitroevropských letů. Kromě fotbalu stojí za to procházka po Paseo del Prado nebo večeře s tapas po zápase.

Letecký snímek Emirates Stadium

Milán spojuje atmosféru severní Itálie s fotbalem na nejvyšší úrovni. Na San Siru hraje jak AC, tak Inter, takže šance na zajímavý zápas je téměř jistá. Letenky z Prahy začínají kolem 1 500 Kč, po uplatnění slevy lze vyrazit za cenu víkendového výletu.

Do Mnichova se jezdí nejen kvůli Bayernu, ale i kvůli stadionu Allianz Arena, který je přístupný pro návštěvy mimo zápasové dny. Cesta z Prahy letadlem vyjde po slevě na částku, za kterou by jinde člověk sotva dojel vlakem.

Za českými týmy po Evropě

Vyrazit lze i na několik českých fotbalových klubů, které se dostaly do evropských lig. Slavia hraje v Lize mistrů, Plzeň v Evropské lize a Sparta s Olomoucí v Konferenční lize.

Fotbalisté Slavie se chystají na San Siru na zápas s Interem Milán.

Slavii v prosinci čeká cesta do Londýna, kde se utkají proti Tottenham Hotspur a v lednu si zahrají proti Pafos FC na Kypru. Přímo do Pafosu ležícího při pobřeží Středozemního moře se lze dostat z Vídně v ceně kolem 1500 Kč ještě před slevou.

Plzeň čeká výlet do Atén, kde se utká proti týmu Panathinaikos (z Prahy jsou ceny okolo 4000 Kč, ale z Vídně se lze dostat kolem 2000 korun) nebo do Švýcarska, kde se ke konci ledna 2026 utkají proti FC Basilej. Do města Basilej lze letět přímo z Prahy v ceně kolem 1500 korun.

Sparta se v rámci Konferenční ligy chystá ještě v listopadu do Varšavy (letět lze z Vídně kolem 2400 Kč před slevou).

Nejen fotbal: motorsport, tenis i Euroliga

Pro příznivce rychlosti je tu Monako nebo nedaleká Monza, dějiště závodů Formule 1. Letenky do Milána se dají pořídit od 1 500 Kč, po slevě téměř za polovinu.

Paříž láká nejen fotbalem PSG, ale i grandslamovým Roland Garros a dalšími sportovními akcemi. Letenky z Prahy stojí zhruba 2 000 Kč, po slevě kolem 1 250 Kč.

Carlos Sainz Jr. z Williamsu během tréninku v Monte Carlu

A Barcelona? Tamní basketbalový tým FC Barcelona patří mezi nejúspěšnější kluby Euroligy. Spojit zápas s návštěvou města je jednoduché – zpáteční letenky z Prahy vyjdou kolem 1 800 Kč, po slevě přibližně na tisíc korun.

Co získají členové iDNES Premium?

Každý nový roční člen iDNES Premium po kliku na zlaté tlačítko získá kód na voucher, který při nákupu letenek na Pelikan.cz ušetří 750 Kč na výsledné ceně.

Aplikovat ho lze na letenky s hodnotou vyšší než 2 500 Kč. Slevový kód je třeba uplatnit do 31. 1. 2026, ale letenky lze samozřejmě nakoupit i v pozdějších termínech.

Jak získat a uplatnit voucher na 750 Kč na Pelikan.cz?

  • Klikněte na zlaté tlačítko. Pokud jste nový roční člen iDNES Premium nebo si roční členství prodloužíte, získáte kód
  • Kód si zkopírujte a pokračujte na Pelikan.cz
  • Vyberte si z více než 700 akčních letenek nebo letenek přímo ve vyhledávači v minimální hodnotě 2500 Kč a vložte je do košíku
  • Zkopírovaný kód se pak uplatní v posledním kroku objednávky
  • Vpravo nahoře je uvedená cena a pod ní je možnost Uplatnit kód / dárkový poukaz. Na tuto možnost klikněte a vložte zkopírovaný voucher
  • Výsledná cena bude o 750 Kč nižší

Kódy na slevu poskytuje pelicantravel.com s.r.o.

