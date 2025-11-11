Kam vyrazit za sportem po Evropě? Na Arsenal, Real nebo formuli 1 za pár stovek

Za fotbalem do Evropy
Londýn nabízí na jednom místě hned několik klubů světové úrovně – Arsenal, Chelsea, Tottenham nebo West Ham. Letenky z Prahy se často pohybují kolem dvou tisíc korun, se slevou pro členy iDNES Premium se dá dostat i pod 1 300 Kč. Ideální na víkend: v pátek odlet, v sobotu zápas, v neděli návrat.
V Madridu se dá během jednoho víkendu navštívit stadion Realu Madrid i Atlética. Zpáteční letenky bývají od 1 800 Kč, se slevou se cesta dostane na úroveň běžných vnitroevropských letů. Kromě fotbalu stojí za to procházka po Paseo del Prado nebo večeře s tapas po zápase.
Milán spojuje atmosféru severní Itálie s fotbalem na nejvyšší úrovni. Na San Siru hraje jak AC, tak Inter, takže šance na zajímavý zápas je téměř jistá. Letenky z Prahy začínají kolem 1 500 Kč, po uplatnění slevy lze vyrazit za cenu víkendového výletu.
Do Mnichova se jezdí nejen kvůli Bayernu, ale i kvůli stadionu Allianz Arena, který je přístupný pro návštěvy mimo zápasové dny. Cesta z Prahy letadlem vyjde po slevě na částku, za kterou by jinde člověk sotva dojel vlakem.
Za českými týmy po Evropě
Vyrazit lze i na několik českých fotbalových klubů, které se dostaly do evropských lig. Slavia hraje v Lize mistrů, Plzeň v Evropské lize a Sparta s Olomoucí v Konferenční lize.
Slavii v prosinci čeká cesta do Londýna, kde se utkají proti Tottenham Hotspur a v lednu si zahrají proti Pafos FC na Kypru. Přímo do Pafosu ležícího při pobřeží Středozemního moře se lze dostat z Vídně v ceně kolem 1500 Kč ještě před slevou.
Plzeň čeká výlet do Atén, kde se utká proti týmu Panathinaikos (z Prahy jsou ceny okolo 4000 Kč, ale z Vídně se lze dostat kolem 2000 korun) nebo do Švýcarska, kde se ke konci ledna 2026 utkají proti FC Basilej. Do města Basilej lze letět přímo z Prahy v ceně kolem 1500 korun.
Sparta se v rámci Konferenční ligy chystá ještě v listopadu do Varšavy (letět lze z Vídně kolem 2400 Kč před slevou).
Nejen fotbal: motorsport, tenis i Euroliga
Pro příznivce rychlosti je tu Monako nebo nedaleká Monza, dějiště závodů Formule 1. Letenky do Milána se dají pořídit od 1 500 Kč, po slevě téměř za polovinu.
Paříž láká nejen fotbalem PSG, ale i grandslamovým Roland Garros a dalšími sportovními akcemi. Letenky z Prahy stojí zhruba 2 000 Kč, po slevě kolem 1 250 Kč.
A Barcelona? Tamní basketbalový tým FC Barcelona patří mezi nejúspěšnější kluby Euroligy. Spojit zápas s návštěvou města je jednoduché – zpáteční letenky z Prahy vyjdou kolem 1 800 Kč, po slevě přibližně na tisíc korun.
