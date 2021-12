E-kniha Spolek Jane Austenové jde po stopách slavné spisovatelky. 50% sleva

Krátce po druhé světové válce se v malebné vesničce Chawton na jihu Anglie několik obyvatel domluvilo, že se pokusí uskutečnit jeden pozoruhodný záměr.

Uplynulo už více než století od doby, kdy byl Chawton domovem Jane Austenové, jedné z nejvýznamnějších anglických spisovatelek. Tamější panství, kde dosud bydlí její vzdálení příbuzní, se nyní potýká s finančními problémy. Hrozí nebezpečí, že to poslední, co po Austenových zbývá, se rozprodá a padne do neznámých rukou.

I proto se dá dohromady různorodá skupinka lidí - mimo jiné mladá vdova, venkovský lékař, služka či filmová hvězda. Nemohou se snad víc lišit, a přesto mají jedno společné: všichni milují romány Jane Austenové.

Každý z nich se musí v těžké době vyrovnávat s ranami, které jim osud zasadil, ale spojuje je vysněný cíl: vybudovat ve své vesnici autorčino muzeum a její dědictví zachovat pro budoucnost. Román z autentického prostředí vypráví o naději, smutku ze ztrát i o lásce.

Autorkou knihy je Natalie Jenner, která tímto románem debutovala. Spolek Jane Austenové se brzy stal mezinárodním bestsellerem, práva na jeho překlad zakoupili ve dvaceti zemích světa. Na rok 2022 ohlásila britská spisovatelka vydání svého druhého románu.

