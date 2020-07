Společnosti: Povídky o bezcitnosti dnešní doby. E-kniha zdarma

Osm nepatrných okamžiků, osm větších rozhodnutí. Na začátku všeho je vždy velká tržnice a záleží pouze na tom, jak kdo nakoupí. Ne každý příběh však musí skončit prohrou. Hodnocení už je na jiných.

Sbírka jemně propletených osmi povídek zasazených do současnosti poukazuje na stav dnešní společnosti postavené na bezcitnosti a materiálním životě. Prvotina Josefa Königa přináší minimalistické příběhy ze života obyčejných lidí.

Kniha se dočkala silného ohlasu mezi čtenáři. „Společnosti bez jakýchkoli příkras ukazují náš lokální pohled na role, které musíme stále hrát, abychom byli úspěšní. Ukazuje na absurditu našich vztahů a cílů, které vlastně ani nejsou naše.Pokud vykročíme ze zaběhnutých kolejí, tak nás společnost zdrtí. Jednotlivé povídky vytváří unikátní celek, kdy vždy čekáte, jak vás autor na konci zaskočí,“ hodnotí Martin Hlotka v čtenářských recenzích na webu Knih Dobrovský.

Josef König se živí jako spisovatel, scenárista i dramatik. Vystudoval žurnalistiku a pedagogiku. Strávil sedm let prací v novinách, později se přesunul do odvětví marketingu. Je autorem divadelních her Hořící ovce nebo Srdíčka. Po úspěchu první knihy Společnosti mu na podzim vyjde titul Chata 1879.

