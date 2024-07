Sledujte dnes Spartu v boji o Ligu mistrů. Díky iDNES Premium zdarma

Po dlouhých dvaceti letech chce Sparta proniknout mezi evropskou klubovou elitu. Několikrát byla velice blízko, ale nikdy nevyšel ten poslední krok. V letošní kvalifikaci už zvládla prolomit jedno velké prokletí. Po 12 letech odjíždí ze hřiště soupeře konečně s vítězstvím. Gólově se prosadil Veljko Birmančevič a Tomáš Wiesner.

Sparťanský stoper Mathias Ross nahání Roberto Lopese ze Shamrocku Rovers.

Sparta má tedy pohodový náskok do odvety, ve které bude také moci těžit z domácího prostředí na vyprodané Letné. Ačkoliv je Sparta v odvetě jednoznačným favoritem, neměla by nic podcenit. Shamrock Rovers nepřijede do Prahy pouze na výlet.

Pokud se splní předpoklady a Sparta projde do 3. předkola Ligy mistrů, narazí na jednoho z dvojice FCSB (Rumunsko) nebo Maccabi Tel Aviv (Izrael).

Pokud nebudete na pražském stadionu na Letné, zápas můžete sledovat dnes od 19 hodin na programu Nova Sport 1.

